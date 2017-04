La caspa es un molesto problema que afecta a millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Puede ser una de las principales causas de baja autoestima, timidez, complejos, etc.

La caspa no sólo es un problema de salud, sino que es un problema estético que salta a la vista por la presencia de escamas blancas en la ropa, sobre todo en la parte de los hombros, pero afortunadamente ya hay excelentes alternativas para combatirla y controlarla.

1. Vinagre de manzana.

Tiene un alto pH, cualidad que puede detener el crecimiento de los hongos responsables de la caspa. Eso sí, no lo apliques puro porque es muy fuerte. Prepara una solución a base de una parte de agua con otra parte de vinagre. Cuando ya tengas la mezcla lista, aplícala sobre el cuero cabelludo y déjala actuar durante unos 15 minutos.

2. Aceite de coco.

Solo tienes que hacer masajes en tu cuero cabelludo con un poco de aceite de coco y dejarlo en contacto con tu piel durante unos 15 o 20 minutos. Si deseas, puedes dejarlo toda la noche porque dará un mejor resultado.

3. Aspirina.

La Aspirina contiene ácido salicílico que ayuda a reducir la descamación. Aplasta algunas Aspirinas y mézclalas con agua hasta formar una pasta. Luego deberás aplicarla sobre tu cabeza, dejarla actuar unos minutos y enjuagarte.

4. Limón.

El limón también resulta ser un buen remedio para deshacerte de la caspa. Tienes que hervir un limón entero (su cáscara y su jugo), durante un buen rato, hasta que el agua cambie de color y se torne opaca. Aplica el líquido de la olla en el último enjuague o utilízalo para lavar tu pelo en su totalidad. Verás que poco a poco la caspa irá desapareciendo.