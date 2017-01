Apenas tiene 38 años, pero Renzo Gil parece haber vivido mucho más. Experiencia en la música le sobra y talento ni qué decir. Este músico chalaco es considerado uno de los guitarristas más destacados del momento y su labor hoy es promover y preservar nuestra música criolla entre los más jóvenes. La idea -dice- es no olvidar nuestra identidad, eso que nos hace sentir orgullosos del suelo que pisamos, de nuestras costumbres y de nuestra gente.

¿Cómo llegaste a involucrarte tanto con el criollismo?



Ha sido mi pasión desde muy joven. Yo he tocado en conciertos y acompañado a criollos importantes desde los 14 años, pero he escuchado este género musical desde que nací.

Es decir, ¿has crecido con la música criolla?



Mis padres escuchaban a Felipe Pinglo, a Chabuca Granda y las maravillosas melodías de Óscar Avilés con las cuerdas. Eso me cautivó y, desde que tengo uso de razón, siempre he estado tocando mi guitarra para poder hacer música criolla.

¿Has tenido la oportunidad de tocar con tus ídolos?



Claro. Me acuerdo que cuando yo tenía 19 años y ya era un tanto conocido en el mundo del criollismo, me presentaron a don Óscar Avilés. Yo no podía creerlo. Lo primero que hice fue pedirle un autógrafo.

¿Qué hace falta para revivir el criollismo?



Que aprendamos a querer lo nuestro. Somos la envidia de muchos músicos por la canción criolla, pero los muchachos de hoy no la valoran. Por eso les pido que se den la oportunidad de escucharla y verán cómo las cuerdas de la guitarra y la poesía de sus letras harán que amen lo que es suyo.

‘DE VUELTA AL BARRIO’



¿Por eso este 28 de enero tendrás un concierto en una universidad?



Sí, se llama ‘De vuelta al barrio’ y la intención es sacar el corazón que construyó a la canción criolla como la conocemos, para conquistarlos y hacerles ver lo maravillosa que es nuestra música, su música.

¿Quiénes te acompañarán?



Queremos hacer un homenaje al origen de la música criolla, a las calles de donde nació este género que identifica a Lima. Para eso he reunido a ‘Las Voces de la Guardia Vieja’, representantes de La Victoria, Barrios Altos y el Rímac.