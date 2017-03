El rey de las llaves de Comas

Perder las llaves puede ser un problema fatal si antes no tomaste la precaución de sacarles una copia en caso de emergencia.

Para eso está Eder Soto (33), un joven cerrajero de Comas que encontró la clave del emprendimiento realizando copias de llaves a los vecinos de su distrito.



¿Hace cuánto te dedicas a este trabajo?

Desde que terminé el colegio, hace más de quince años. Mi familia no tenía dinero para pagarme estudios superiores, incluso nos faltaba para comer y pagar la luz y el agua. Mi hermano ya trabajaba como cerrajero, así que decidí aprender este oficio para ayudar en casa.



Eder hace llaves a la medida. Eder hace llaves a la medida.

¿Aprendiste rápido?

Sí, no me resultó complicado. Siempre he sido muy hábil con las manualidades, así que no me costó mucho trabajo.



Pero para sacar una copia de llave se necesita mucha precisión...

Sí, las máquinas ayudan, pero también es necesario que el cerrajero sepa del trabajo. A veces algunos bordes quedan irregulares y eso puede hacer que la llave se enganche y se rompa en la cerradura.



Veo que te gusta tu trabajo...

Aunque parece que hacer una llave es simple, yo trato de aprender de lo que hago. Los mecanismos de seguridad de las chapas cambian, por eso debo prepararme y seguir algunos cursitos que me ayuden.



lima Emprendedor.

¿Cuánto te ha ayudado este trabajo?

Mucho, mis clientes regresan siempre porque les hago las llaves a la medida. Además los ayudo a reparar sus chapas o a salvarlos cuando la llave se les rompe. Hay que atender bien al cliente.



¿Dónde pueden encontrarte?

Estoy en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y México, mi puesto se llama cerrajería Soto. (Michael Livia)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.