Para muchos la zapatería es un oficio, pero para don Marcelo Artiaga (66) es una pasión. Él se dedica a elaborar y reparar zapatos desde que tenía siete años, ahora este vecino de Lima Norte tiene su propia tienda y taller en Comas.



Marcelo, usted debe ser el zapatero más antiguo de Lima Norte…

La verdad, no lo sé. Pero toda mi vida he sido zapatero, mi padre ejercía este oficio y me enseñó cuando apenas tenía siete años.



Entonces viene de familia…

Sí. Mi papá me hacía los zapatos de colegio, a mí me gustaba ayudarle hasta que poco a poco fui aprendiendo.



¿Qué se siente tener tantos años en esto?

La verdad, me siento orgulloso de haber salido adelante con un trabajo que me gusta y que también lo hicieron mi padre y mi abuelo.

¿Qué tipo de zapatos fabrica?

Zapatos de vestir, tanto para adultos como para niños. Es un trabajo clásico en la zapatería. Aunque también reparo zapatillas y otro tipo de calzado.



A su edad, ¿no ha pensado en jubilarse?

No, para nada. Este trabajo me gusta. Yo me doy tiempo para mis hijos y nietos, así que no veo la necesidad de dejar de trabajar, eso es lo que me mantiene feliz.



Se le ve con muchas energías…

Es que ser zapatero es mi vida, me hace muy feliz. Venir aquí todos los días no me aburre, yo no sé cómo sería mi vida sin venir a mi negocio.



¿Dónde podemos encontrarlo?

Estoy en el mercado del kilómetro 22.5 de la Panamericana Norte, junto a los juegos inflables. (Michael Livia)

