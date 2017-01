Peruano que se respeta sabe dónde está el mejor cebiche de la capital. En Lima Norte existen cuatro puntos estratégicos donde probar nuestro plato bandera sin arrepentirse.



El primero queda en la esquina de Metro de La Pascana, en Comas. Al frente de este puesto está María Bruno (37), una piurana que llegó para enseñar al limeño la buena sazón de su tierra. “Allá comemos harto cebiche y hay muy buenos restaurantes, es un pecado que una piurana no sepa preparar uno”, saca pecho esta madre de familia de cuatro hijos.



Los vecinos y clientes que llegan a probar su sazón la han bautizado como ‘La Norteñita’. “Me siento orgullosa de mi tierra y de lo que puedo ofrecer con mi trabajo”, afirma.



PARA LA FAMILIA

Unos kilómetros más arriba, en la segunda zona de Collique, se encuentra Manuel Silva Osorio (60), un trujillano que hoy se luce en su carretilla ‘Punto Marino’, ubicada en la avenida Revolución.



“Yo solía cocinar para la familia, desde que me jubilé no sabía en qué entretenerme y decidí que este negocio podía ser una buena alternativa, además parece que a la gente le gusta lo que preparo”, manifiesta don Manuel.



PUNTO OBLIGADO

Pero los vecinos de Puente Piedra también tienen una buena alternativa para comer este emblemático plato peruano. En la cuadra 3 de la avenida Manuel Garay se encuentra ‘Punto Sabor’, a cargo de Marco Hilario (25), un joven cocinero que decidió seguir el negocio de su madre, doña Daysi. “Mi mamá era la reina del cebiche en esta zona, pero la edad la alejó del trabajo, así que decidí seguir sus pasos”, comenta.



SECRETO

De vuelta al corazón de Comas, encontramos a la señora Martha Alarcón (54), otra norteña que trae a la capital todo el talento que aprendió en su tierra, Chiclayo.



Ella lleva más de diez años en la cuadra 14 de la avenida Carabayllo, siempre reinando por el sabor de su platillo.

“Desde chiquita me gustaba el cebiche. Aunque antes lo preparaba para mí solita, jamás pensé que iba a encontrar el éxito en Lima haciendo mi plato favorito”, señala.



Martha dice que el secreto de un buen cebiche está en el pescado. “No se dejen engañar, si el cebiche no está bueno, es porque el pescado no es fresco”, advierte.

