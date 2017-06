Said Palao: "Mi primera relación seria es con Macarena"

El combatiente Said Palao se confesó con la revista +Mujer de Trome y contó detalles de su vida y de su relación con la también combatiente Macarena Velez con quien comparte un negocio de calzados. Said afirmó que sigue siendo un chico de barrio y que mantiene a sus amigos de infancia pese a haber ingresado al mundo televisivo.



Said Palao contó también que es deportista y que practicó judo. "Estuve en la Selección Nacional desde los 12 hasta los 20 años. He sido campeón nacional y he representado al país en sudamericanos y panamericanos", señaló.



NADA DE ANABÓLICOS

Si bien muchos chicos reality han caído en la tentación de usar anabólicos para crecer en músculos, Said Palao aseguró no haberlo intentado porque - según refiere- esta conforme con lo que tiene gracias a su esfuerzo en el gymnasio.



ENAMORADO

Said Palao dijo además que la primera relación seria que tiene es con Macarena Velez y que de ella le encanta todo. "Me atrae todo, es divertida y le gusta destacar", señaló. En entrevista confesó que no se siente seductor y que por el momento no piensa en matrimonio ni hijos pues se encuentra enfocado en su pequeña de un año.



