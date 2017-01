Salud: ¿tomar ibuprofeno nos puede dejar sordos? [VIDEO]

Con el pasar del tiempo se ha descubierto que el consumo de ciertas sustancias podría ser contraproducente para la salud. Esto se ha aplicado en todo tipo de elementos, desde alimentos a medicinas.



Uno de los últimos en sumarse a esta lista es, según un estudio realizado por la American Journal of Epidemiology, el ibuprofeno. Sí, este antiinflamatorio podría tener serias consecuencias para nuestra salud.



La investigación, dirigida por Gary Curhan, indica que el consumo de más de 2 píldoras de ibuprofeno a la semana durante más de 6 años está relacionado con la pérdida de audición en las mujeres.



En una entrevista, el científico dio detalles de las conclusiones del estudio. En esta conversación, además, él indicó que participaron 55 mil 850 mujeres cuyas edades iban desde los 49 hasta los 69 años. En más del 10% de los casos, los factores de consumo estaban vinculados con la pérdida de la audición.

Gary Curhan sostuvo que uno de los factores que impulsó la investigación fue la idea de que el consumo de ibuprofeno y paracetamol es totalmente seguro. "Me preocupa que la gente piense que el ibuprofeno y el paracetamol son completamente seguros, y que no necesitan pensar en sus potenciales efectos secundarios", expresó.



En esta línea, el estudioso afirmó que los resultados deben llegar a la gente para evitar malestares en el futuro. "En medida que las personas lo tomen a largo plazo podrían verse seriamente afectadas con este problema. Hay que prevenir a la gente, ya que no siempre se tiene en cuenta esta información", señaló.

