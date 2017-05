No abuses del Omega 6

Una dieta rica en grasas Omega 6 pero pobre en Omega 3 puede dañar la salud, ya que contribuye a generar obesidad y enfermedades infamatorias, como la artritis, informó D’Janira Paucar, nutricionista del Programa Nacional “A Comer Pescado” del Ministerio de la Producción.



El Omega 3 y el Omega 6 son ácidos considerados esenciales porque el cuerpo no puede producirlos. Por lo tanto, deben incorporarse a través de los alimentos.



La Organización mundial de salud indica que por 1 gramo de Omega 3 hay que ingerir 5 gramos de Omega 6 diariamente. No obstante, actualmente hay un consumo excesivo de alimentos con grasas Omega 6, generando un desequilibrio, alertó la especialista.



Por ello, es preciso incrementar el consumo de ácidos grasos Omega 3, cuya fuente natural son los pescados azules (bonito, jurel, caballa y anchoveta) y reducir el consumo de grasas Omega 6, contenido principalmente en los aceites vegetales, así como en las margarinas y los alimentos industrializados.



El Omega 6 no es perjudicial en sí mismo, pues cumple funciones necesarias en el organismo, pero es recomendable no excederse en su consumo ya que contribuye a la aparición de enfermedades inflamatorias.



