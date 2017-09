Lista de alimentos para combatir el invierno sin subir de peso [VIDEO y FOTOS]

El intenso frío y la sensación de humedad nos lleva a ser víctimas de diversas enfermedades virales, por ello es necesario reforzar nuestro sistema inmunitario con frutas ricas en Vitamina C, las cuales tienen la propiedad de reforzar nuestras defensas; estas son las naranjas y las mandarinas que contienen ácido cítrico.



Las fresas y manzanas, también son frutas ácidas propias del invierno y ricas en vitamina C, según refiere Sarita Muñoz, Coach de Nutrición y Vida Saludable de Hipermercados Tottus, quien recomienda los frutos secos como la avellana, la almendra y las nueces como complemento perfecto gracias a sus propiedades muy beneficiosas para el organismo por sus grasas saludables conocidos como Omega 3 y fuente importante de proteína vegetal.



Para la Coach, la naturaleza nos proporciona 5 frutas de gran valor para reforzar nuestro organismo y así evitar las molestias de la gripe y resfríos. “Los frutos rojos tienen una capacidad antioxidante elevada, pero su índice glucémico es bajo por lo que se recomienda un puñado al día. En esta categoría están las fresas, los arándanos, frambuesas y moras. Su alto contenido de antioxidantes facilita el funcionamiento cognitivo”.



“La palta contiene ácido alfa linolénico, una grasa saludable que forma parte de la serie de Omega 3, rico en potasio y magnesio; ayuda a aumentar la absorción de licopeno. Comer palta, también inhibe la producción de químicos inflamatorios en el cuerpo. En el caso de la manzana, a pesar de su simplicidad, contiene una gran variedad de potentes antioxidantes y actúa como antiácido natural, tiene efectos antiinflamatorios sobre el tracto urinario y digestivo. Rica en fibra y una buena fuente de boro, mineral que la mente requiere y el cuerpo utiliza para balancear niveles de calcio”, subraya Muñoz.



Alimentos para el invierno Alimentos para el invierno Alimentos para el invierno

Agrega que en el caso del plátano, si la persona practica actividad física regular, “es el hidrato de carbono por excelencia, la alternativa ideal a las barras de cereales energéticas. Esto se debe a que contienen mucho potasio, fibra y son fácilmente digeribles. Mientras que la sandía es 82% agua, por lo que se convierte en una de las mejores frutas para hidratarse, al igual que el melón. Diversos estudios científicos han demostrado que su consumo es recomendable para disminuir tanto los niveles de azúcar en sangre, así como la presión arterial”.



Ante la consulta si es recomendable beber extracto détox en reemplazo de la fruta, la especialista detalla que tanto los jugos como comer fruta tienen miles de beneficios, pero no es lo mismo. “Los jugos se obtienen al extraer el agua y nutrientes de frutas y vegetales, dejando a un lado la fibra, sin ésta es más fácil para el sistema digestivo absorber los nutrientes, porque no tiene que trabajar mucho para triturar la comida y digerirla. Por eso el término ‘desintoxicación’, ya que todas las enzimas y nutrientes disponibles en un jugo tardan menos de 15 minutos en llegar a todo el cuerpo para limpiarlo y regenerarlo”.



Comenta, también que teniendo en cuenta que se absorbe de manera inmediata, “un extracto détox no reemplaza una comida. La fruta comida como tal -al conservar su fibra- si lo hace, pues te mantendrá saciado por un periodo de tiempo más prolongado; incluso el comerla, permite que la persona mastique y triture el alimento, además de hacer trabajar por más tiempo su estómago con el proceso de digestión. Por ello recomendamos, especialmente en el desayuno, consumir frutas en trozos y aprovechar la rica fibra que contienen”.



Para cuidarnos de la fructuosa, aclara que no es lo mismo la fructosa naturalmente presente en la fruta, que aquella consumida con alimentos altamente procesados. “Cuando comemos una fruta no estamos consumiendo sólo fructosa, sino también fibra, hidratos complejos, micronutrientes con función antioxidante y fito nutrientes buenos para el organismo. Entonces, es clara la diferencia entre el azúcar de la fruta y la fructosa de otros alimentos a los que se le añade industrialmente para dar sabor, pues en estos últimos productos la fructosa es mucho más riesgosa para la salud e incluso hay fuertes vínculos entre su elevado consumo y el crecimiento de las cifras de obesidad. Lo ideal es ‘minimizar’ y ‘cuidar’ el consumo de bebidas endulzadas industrialmente y optar siempre por lo fresco, de temporada y natural”.



Finalmente, pide tener en cuenta estas recomendaciones, las cuales son adaptables a cada organismo y sin olvidar que todo exceso es perjudicial, pues el balance es la clave de una alimentación saludable:



-Frutos rojos: 01 taza

-Palta ½ mitad

-Manzana 1 a 2 unidades

-Plátano 1 a 2 unidades

-Sandía 01 taza