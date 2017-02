Año escolar: Aprende a preparar loncheras saludables para evitar las caries en los chicos [VIDEO y FOTOS]

Mucha atención. A unos días de iniciarse el año escolar a nivel nacional, el Colegio Odontológico de Lima recomienda varios tipos de lonchera saludables para evitar que los niños y adolescentes tengan caries dental.



César Gallardo, decano del Colegio Odontógico de Lima, indicó que la 'Lonchera Escolar', es una comida intermedia entre las comidas principales como desayuno, almuerzo y cena. Ello sirve para la reponer energía y nutrientes que necesitan los estudiantes durante las primeras horas de clases y para continuar la jornada con eficacia.



“La lonchera escolar debe ser de fácil digestión, fácil manipulación y preparación. Una buena lonchera saludable debe contener jugos naturales como papaya o piña, algún sandwich y frutas como naranjas, plátanos o mandarinas. Una lonchera cariogénica ( que produce caries), son las que contienen alimentos con abundantes azúcares y carbohidratos como galletas rellenas, jugos envasados, chocolates y comida chatarra, que solo producen placa bacteriana y en poco tiempo la caries”, explicó el doctor Gallardo.





Loncheras saludables



El decano del Colegio Odontológico de Lima agregó que 9 de cada 10 niños tienen caries y para ello recomendó los pasos para un correcto cepillado dental.



“El cepillado dental debe ser en forma circular a nivel del diente. Si un niño consume una lonchera cariogénica (no saludable), tiene mayor cantidad de azúcares en la boca y es más propenso a tener caries. Se debe remover la placa bacteriana con movimientos circulares y hacia afuera. No hay que olvidarse de remover los residuos de la lengua”, refirió.







ALIMENTOS ENERGÉTICOS

- pan blanco

- papa, camote, yuca

- choclo

- maíz tostado

- frutos secos

- palitos de ajonjolí.



ALIMENTOS CONSTRUCTORES

- Huevos

- queso fresco

- pollo

- pescado cocido

- atún

- sangrecita



ALIMENTOS REGULARES

- Frutas: manzana, plátano, durazno, uva, pera.

- Verduras: tomate, pepino, zanahoria, apio, etc.



ALIMENTOS LÍQUIDOS

- Jugos Naturales: limonada, maracuyá, etc.

- Infusiones: manzanilla, boldo, anís.

- Cocimiento de cereales: avena, cebada, quinua, etc.



LONCHERA CARIOGÉNICA

Azúcares Evidentes: azúcar rubia o blanca, chupetines, toffe, frunas, caramelos.

Azúcares en alimentos sólidos: Queques, cereales dulces, galletas.

Azúcares en alimentos líquidos: gaseosas, jugos envasados, yogurt, bebidas rehidratantes.

