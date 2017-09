Tengo ansiedad y me dan ganas de comer: Te decimos qué alimentos consumir para controlarla [VIDEO]

Las pocas horas de sueño, los nervios antes de un examen o presentación en el trabajo, y otros mil factores causan que tengamos ansiedad. Entre las reacciones de este trastorno mental está la sensación de preocupación, angustia, miedo o estrés. Muchas veces no sabemos por qué se originan ni cómo calmarlas. Sin embargo, sentimos la necesidad de llenar estos vacíos recurriendo a prácticas que nos hagan sentir mejor (por no decir más felices). Entre estas acciones están el fumar, beber alcohol o comer.



En De dietas y más, el nutricionista Yácomo Casas habló de qué alimentos debemos consumir para no subir de peso y a la vez calmar la ansiedad.



Según Yácomo Casas, durante la ansiedad, tenemos la necesidad de llenar vacíos y lo hacemos a través de la comida. Lo que nuestro cuerpo nos pide, aunque no lo sepamos, es la sustancia que nos causa felicidad o mantiene en equilibrio nuestro estado de ánimo: serotonina. Estos neurotrasmisores y la conseguimos comprando cosas que nos gustan; sin embargo, no todos son recomendables.





Las galletas, snaks y dulces de pastelería tienen azúcares que se absorben rápido. Estas azucares y se almacenan en el cuerpo como grasa causando que subamos de peso. Cuando el efecto de “estabilidad” termina, nos volvemos a sentir más ansiosos que al inicio y se convierte en un círculo vicioso de nunca acabar.







Alimentos equilibrados:

El maní, frutos secos, pecanas, almendras, nueces, cashues entran lentamente al cuerpo prologando la estabilidad. Al consumir estos alimentos, nuestro cuerpo no tiene montaña rusas emocionales.



¡Importante! Con el agua, la sensación de ansiedad reduce. Se recomienda una infusión como la hierba luisa o menta.



¿Dónde quedan las frutas? Aquellas que nos ayudan a controlar la ansiedad son la naranja, pera, manzana y durazno.



¿Por las noches te da hambre? Nuestro proceso de digestión se hace más lento de noche. Por lo que se recomienda consumir alimentos ligeros. Entre las verduras, la lechuga; carnes, la pavita; líquido, la leche.

