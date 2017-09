Belleza: Maquillaje natural en 5 minutos

La responsable de resaltar la belleza de las famosas, es Claudia Betancur- Celebrity Make Up Artist. Ella ha maquillado a Thalía, Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Khloe Kardashian, entre otras celebridades. Claudia llegó al Perú para presentar la nueva colección de maquillaje de Ésika Pro, pero antes de irse dio algunos consejos de belleza para las seguidoras de Trome. "No hay excusa para que la mujer no pueda verse lindas. Maquillarnos y resaltar nuestra belleza natural nos da felicidad", comentó.



Lucir un lindo maquillaje y de estilo natural no te toma más de cinco minutos, dice la especialista. En el vídeo te explica cómo utilizar los cosméticos adecuados para potenciar tu belleza.



