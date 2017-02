¿Qué comidas y bebidas no debes consumir cuando estás enfermo? [FOTOS]

Es más que seguro que cada vez que caes enfermo, no te dan muchas ganas de comer. Y es que cuando la salud se deteriora todo lo demás pasa a un segundo plano.

Los resfriados, cólicos o infecciones de cualquier tipo pueden ser tan molestas que tu cuerpo puede rechazar la comida por medio de náuseas o mareos. ¿Te ha pasado alguna vez?

A pesar de ello, es importante que te alimentes bien ya que de esta manera podrás reforzar tus defensas y tener energía para continuar con el proceso de la enfermedad. Si no comes, podrías debilitarte y los virus y bacterias afectarán aún más tu organismo.

Es clásico que cada vez que se tiene gripe, por ejemplo, lo ideal para comer sea una sopa caliente. Y es que los caldos concentrados tienen una gran cantidad de nutrientes y casi nada de grasa.

También hemos escuchado que para los cólicos estomacales, lo mejor es tomar Coca Cola caliente. ¿Lo has hecho en alguna oportunidad?

Pues bien, todos estos ‘consejos de la abuela’ nos han funcionado bastante bien durante años, aunque no sabemos a ciencia cierta cómo funcionan en realidad. Pero te has preguntado alguna vez ¿qué es lo que no debes consumir cuando estás enfermo?

Revisa nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para que tengas en cuenta qué comidas y bebidas no debes ingerir bajo ningún motivo y por qué. De seguro te llevarás más de una sorpresa y tus recaídas serán menos frecuentes.

