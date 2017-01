De Dietas y Más: ¿Es verdad que los productos 'light' me ayudan a bajar de peso? [VIDEO]

Nunca falta un amigo o amiga que nos cuenta que "tal alimento" ayuda a bajar de peso. Y temporada de verano aumentan los esfuerzos por mantener una figura de modelo de Victorias Secret o de Calvin Klein. Desde masticar canela a no comer de noche, son algunos de los "tips" que funcionan en una dieta. Todo queda, sin embargo, en frases que carecen de un argumento y pueden causar desórdenes alimenticios.

Esta vez, en el programa "De dietas y más", hablaremos de los mitos de los alimentos que nos ayudan en la dieta. ¿Será verdad todo lo que nos cuentan? Yácomo Casas nos dará detalles de los alimentos cuando inicie el programa de nutrición todos los miércoles.

Existen esos alimentos también conocidos como "light".

Los alimentos integrales: No todo lo que se encuentra en

Leche light: Debe tener 30% menos de calorías y de grasa normal. Leer la etiqueta.

"Diet": Se encuentra en productos dirigidos a personas que presentan un problema de salud y necesitan menos sustancia de algo en específico. Por ejemplo, bajo en azúcar, sodio, grasa, proteínas u otras sustancias que dañinas.



Cuál es la diferencia entre las gaseosas zero y diet? La primera es una bebida que no tiene azúcar. Las segundas tienen menos sustancias en sodio. ¿Bebiads light? Es posible que no tenga azúcar, pero tiene maltodestrina, una sustancia que causa que mi cuerpo absorba los azúcares.



La clave está en ver la etiqueta de cada producto. Si dicen "light, zero, diet, pero en la tabla de componentes mencionan una cantidad alta de calorías, es mejor no consumirlo.

La bebidas rehidratantes tienen alta cantidad de sodio, es por eso que debe ser consumido por deportistas de alta competencia. Los niños no deberían consumirlas así hagan deporte porque no pierden cantidades altas de sal.

¿El café verde ayuda a bajar de peso? Eso es falso.

¿La yema de huevo es sana? Antes se creía que la yema de huevo era dañina, pero no. La grasa del huevo es muy sana.



​Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.