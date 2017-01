Se enteró que tenía cáncer de mama gracias a una docena de limones [VIDEO y FOTOS]

Las diversas campañas que tienen como objetivo crear conciencia sobre lo peligroso del cáncer de mama y lo importante de la prevención, muchas veces no son suficientes para detectar la enfermedad a tiempo. Así lo creía esta mujer que se dio cuenta que tenía cáncer al ver una docena de limones.

Erin Smith Chieze, por medio de su cuenta de Facebook, compartió la imagen de una caja de limones, la misma que le ayudó a detectar la terrible enfermedad. La publicación se volvió viral al instante y fue compartida más de 41 mil veces.

La autora de ‘Conoce tus limones’ es Corrine Beaumont, una joven que perdió a sus dos abuelas por el cáncer de mama. Según su experiencia, afirma que en realidad no se informa directamente de los indicios de la presencia de la enfermedad.

'Conoce tus limones' 'Conoce tus limones'

Fue en ese momento que se le ocurrió que los limones podrían ser metáforas de los senos. De esta manera se puede llegar a las mujeres de manera amigable y menos agresiva.

'Conoce tus Limones': Ellos pueden enseñarte mucho sobre el cáncer de mama. 'Conoce tus Limones': Ellos pueden enseñarte mucho sobre el cáncer de mama.

‘Algunas pacientes no quieren hablar de sus senos, ni mirarlos. Con frecuencia las mujeres que protagonizan las campañas no parecen mujeres normales y comunes. Pero cualquiera puede entender esto, incluso gente con poca alfabetización’, explicó Corrine.

'Conoce tus Limones' 'Conoce tus Limones'

La campaña le ha dado la vuelta al mundo pasando por países como Estados Unidos, España, Turquía y Líbano. Además se ha traducido a nada menos que a 16 idiomas.

Más adelante, cuando Corrine se dio cuenta del éxito de su iniciativa, dejó su trabajo fijo e inició una ONG llamada ‘Worldwide Breast Cancer’. En definitiva, los limones cambiaron su vida.

‘En el post que se viralizó este fin de semana, se lee: ‘Deberíamos intercambiar información real, no jugar con tiernos corazoncitos. Si casualmente no hubiera visto la imagen con información verídica no hubiera sabido lo que me pasaba. Dejen de jugar y empiecen a ayudar a la gente’’, resaltó Beaumont.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.