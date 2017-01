Facebook: Mujer muestra los dolorosos efectos de no proteger la piel del sol [VIDEO y FOTOS]

En estos meses de verano el sol está en su máximo esplendor. Pero al margen de divertirnos con la alegría de la temporada, hay que tener en cuenta los riesgos que causa la inadecuada exposición a los rayos solares.

Esto fue precisamente lo que vivió Mags Murphy de 45 años, quien decidió mostrar los terribles y dolorosos efectos de no seguir las recomendaciones para proteger la piel del sol en su cuenta de Facebook. Y es que muchos decidimos evitar los consejos sin medir las consecuencias de nuestros actos.

Mags se bronceó varios años sin usar bloqueador, pensando que a lo mucho sufriría de quemaduras leves. Sin embargo, esta costumbre creó a lo largo de tiempo células pre cancerígenas en su piel. Fue en ese momento que decidió intentar reparar el daño que había causado.

Mags Murphy de 45 años. Foto: Facebook Mags Murphy de 45 años. Foto: Facebook

Para su mala suerte, la única alternativa para combatir la aparición del cáncer era utilizar una loción muy fuerte que quemaría las células de manera dolorosa. En las primeras imágenes aparece con solo unos pequeños puntos sobre el rostro, aunque con el paso del tiempo los problemas se comenzaron a manifestar en su cutis.

Las quemaduras poco a poco fueron expandiéndose por su rostro. Foto: Facebook Las quemaduras poco a poco fueron expandiéndose por su rostro. Foto: Facebook

‘Pasé una década bronceándome para ‘verme bien’ y pensando ‘hey, tengo piel oscura, no necesito bloqueador fuerte’. Ahora quiero compartir esto para poder advertirle a la gente sobre el daño que puede causar el sol y la importancia de usar bloqueador’, dijo la mujer en su cuenta de Facebook.

Las células pre cancerígenas fueron destruyéndose con la loción pero fue un proceso muy incómodo y doloroso. Foto: Facebook Las células pre cancerígenas fueron destruyéndose con la loción pero fue un proceso muy incómodo y doloroso. Foto: Facebook

Mags explica que sus quemaduras son solares, no causadas por una cámara de bronceado sino por la exposición natural al sol sin bloqueador. ‘Yo misma escuché todas las advertencias hace años y cerré mis ojos y oídos pensando que no me pasaría nada. Quizás con esto alguien más abrirá los suyos’, escribió en una de sus fotografías.

El tratamiento duró casi mes y medio. Foto: Facebook El tratamiento duró casi mes y medio. Foto: Facebook

Finalmente, su última publicación muestra la etapa final del tratamiento. ‘Me siento feliz, han sido las mejores noticias que podría haber recibido. Ahora viene la nueva etapa de sanamiento’, dijo aliviada.

Esta es una imagen de la última etapa del tratamiento. Foto: Facebook Esta es una imagen de la última etapa del tratamiento. Foto: Facebook

