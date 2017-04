Hace unas semanas se celebró el Día Mundial del Glaucoma, pero esta fecha –que busca crear conciencia sobre esta enfermedad que afecta a cerca del 2% de los peruanos– debe recordarse siempre, ya que puede presentarse en cualquier momento de nuestras vidas.



“El glaucoma tiene múltiples factores para presentarse, pero el más importante es la presión intraocular alta y, de hecho, es el único factor que realmente podemos modificar para el control del glaucoma en la actualidad”, indicó a El Comercio Rafael Bohórquez Tueros, oftalmólogo y glaucomatólogo del Instituto Nacional de Oftalmología (INO).



El especialista del INO indicó que esta enfermedad es irreversible y puede llevar a la ceguera si no es detectada a tiempo. “Actualmente, es una de las principales causas de ceguera irreversible en el mundo”, acotó, al tiempo que destacó la importancia de realizarse exámenes preventivos, ya que el glaucoma no cuenta con síntomas.



“Desafortunadamente, los síntomas en el glaucoma de ángulo abierto (el más común) son casi inexistentes, por lo que es también conocido como ‘ladrón silencioso de visión’, a diferencia del glaucoma de ángulo estrecho o cerrado, que sí da síntomas, como dolor agudo y pérdida visual rápida, y debe considerarse una emergencia y acudir inmediatamente al oftalmólogo”, añadió.



Bohórquez Tueros reveló que el glaucoma afecta a casi el 2% de los peruanos e indicó que si bien no tiene cura, existen formas de controlarlo y evitar o reducir su progresión.



“Existe tratamiento médico mediante aplicación de gotas oculares que reducen la presión intraocular. También hay tratamiento con láser para casos específicos, y cuando esto ya no es suficiente pasamos al tratamiento quirúrgico, que actualmente tiene varias opciones: como la trabeculectomía, que es la cirugía convencional y se usa desde los años 70; también está la esclerectomía profunda no penetrante, que es la técnica preferida por mí en la actualidad por ser una cirugía que obtiene los mismos resultados de presión que la cirugía convencional sin los riesgos de complicaciones intra o posoperatorias. Las posibilidades de complicaciones están casi en 0%, a diferencia de la trabeculectomía convencional, que tiene mayor riesgo de complicaciones tanto intra como posoperatorias. Y, por último, el implante de dispositivos de drenaje que está reservada para casos específicos”, sentenció el especialista del INO.



¿Cómo conocer y prevenir el glaucoma?

