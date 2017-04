Go balls out: ¿Por qué todos están dibujando penes sobre sus mapas de ejercicio? [FOTOS]

En las redes sociales se están compartiendo ‘pantallazos’ con los mapas de las rutas para salir a correr. En todas las imágenes, los caminos que se aprecian tienen forma de pene y no es cualquier coincidencia. Todo es parte de la campaña Go balls out.

¿EN QUÉ CONSISTE?

La organización Go balls out de Nueva Zelanda, cuya traducción es “sacar las bolas”, desea crear conciencia en la población sobre el cáncer testicular ya que es una enfermedad que cada vez cobra más víctimas. Las cifras indican que cada año se detectan 49 000 casos.

La curiosa campaña ha causado que diferentes personas hagan trazos sobre los mapas en formas de pene. Al inicio solo eran dibujos en mapas de parques, ahora se realizan trazos hasta de los caminos de aviones.

Es importante prevenir esta enfermedad realizando los chequeos correspondientes. Por eso, ve y saca las bolas.



