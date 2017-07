Hepatitis: ¿Cómo prevenir esta enfermedad? [VIDEO y FOTOS]

La Hepatitis, una simple inflamación hepática que nos puede llevar a la muerte y que ataca a niños y adultos sin respetar sexo ni edad. En nuestro país, el 70% de menores de 12 años ya han tenido infección por el virus de la Hepatitis A, cifra que llega al 98% en adultos; mientras que la Hepatitis B ya atacó a 600 mil víctimas en departamentos como Lima, Loreto y Ayacucho.



Este 27 de julio celebramos el Día Mundial Contra la Hepatitis, enfermedad que avanza sin control en el Perú; pues ya en el año 2016 –entre los meses de enero y setiembre- se reportaron 147 nuevos casos de Hepatitis B, siendo las regiones más afectadas del Sur y Oriente de nuestro país. En el caso de la Hepatitis C, afecta aproximadamente a unas 300 mil personas.



El Dr. Víctor Parra Pérez, gastroenterólogo y docente de la Universidad Privada San Juan Bautista (UPSJB), explica que la Hepatitis es una inflamación del parénquima hepático (hígado) que puede remitir espontáneamente o evolucionar hacia una fibrosis (cicatrización). “Los virus como el de la hepatitis A, B y C son la causa más común, pero también figuran otras causas como infecciones debido a bacterias o parásitos; también existe hepatitis de naturaleza autoinmune; o cuadros inflamatorios del hígado secundarios a interrupción de la irrigación del hígado; traumatismos; drogas, toxinas, medicamentos; o trastornos hereditarios y fibrosis quística”.



¿La Hepatitis puede llevarnos a la muerte?, la respuesta es sí. “Una hepatitis fulminante, una cirrosis hepática o un cáncer de hígado secundario a inflamación crónica del hígado son causantes de muerte para el paciente. La hepatitis viral aguda tipo A, tiene una tasa de mortalidad de 0,002-0,04; en tanto que la hepatitis viral aguda tipo B, registra una tasa de mortalidad de 0,14-0,27. Las hepatitis no especificadas representan una cifra de 0,002-0,54”, refiere el galeno.



El Dr. Parra detalla que las personas no vacunadas y aquellas que viven en zonas de alta endemicidad (desde la infancia), son propensas a adquirir el virus de la Hepatitis A a través del contagio por vía fecal-oral; es decir cuando un paciente no inmunizado ingiere alimentos o agua contaminados por las heces de alguien con este mal.



“En el caso de la Hepatitis B -en zonas de alta endemicidad- la transmisión es por vía horizontal: de la madre al hijo durante el parto; o por transmisión horizontal (exposición a sangre infectada) en niños. Igualmente por exposición percutánea o de las mucosas a fluidos corporales; y por vía sexual. Con mayor frecuencia la adquieren hombres que tienen sexo con hombres, o con múltiples parejas sexuales o prostitutas”, recalca.



Agrega que el virus de la Hepatitis tipo C, “se transmite por la sangre, generalmente al consumir drogas inyectables y compartiendo el material de inyección. También se da en entornos sanitarios debido a la reutilización o la esterilización inadecuada de equipo médico, especialmente con jeringas y agujas. Las personas deben tener mucho cuidado con las transfusiones de sangre y productos sanguíneos sin analizar, pues son fuentes de contagio. El VHC también se puede transmitir por vía sexual (entre homosexuales varones) y pasar de la madre infectada al hijo, aunque es menos frecuente”.



El especialista explica que tras la infección inicial, aproximadamente un 80% de los casos no presentan síntomas. “Aquellos con sintomatología aguda pueden presentar fiebre, cansancio, inapetencia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orinas oscuras, heces claras, dolores articulares y coloración amarillenta de la piel y los ojos”.



Para protegernos y evitar esta enfermedad, el Dr. Parra recomienda los siguientes pasos:



-Vacunarnos contra el virus de la Hepatitis A y B

-Adecuada higiene en la manipulación de los alimentos

-Evitar exposición a fluidos corporales de otras personas

-Evitar relaciones sexuales con alguna meretriz.

-Evitar el uso de drogas

-Contar con agua potable y desagüe