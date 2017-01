¡OMG! El increíble secreto de esta joven para perder 52 kilos [VIDEOS y FOTOS]

Mathilde Broderg de 21 años pasó una adolescencia muy dura debido a su obesidad. Sin embargo, cansada de las burlas de sus compañeros decidió cambiar su vida. Ahora es una exitosa modelo de ropa deportiva en Dinamarca que inspira a otras jóvenes a seguir su ejemplo.

No fue nada sencillo. Y es que Mathilde pesaba nada menos que 126 kilos. En su vida pasada llegó a consumir hasta 3.500 calorías diarias y era fanática de los atracones de chocolate. Su índice de masa corporal era de 40,6, lo que la ponía en la más peligrosa categoría de obesidad.

¿Qué hizo para bajar de peso? Pues cambió radicalmente su rutina alimenticia. Es así que sus facciones se acentuaron y su belleza emergió. Además se tuvo que someter a un duro entrenamiento físico para que el exceso de piel se transforme en músculos.

A pesar de todo el esfuerzo, finalmente tuvo que recurrir a la cirugía para ocultar toda la piel que no había podido regresar a su lugar. ‘Cuando bajé de peso, mi estómago lucía igual que cuando estaba gorda. Me sobraba mucha piel. Recién después de la operación empecé a sentir el verdadero cambio’, dijo la muchacha.

‘Decidí que ya no comería montañas de comida. Sólo como un plato y siempre utilizo cuchara de té, así me lleva más tiempo comer y no me atraganto con los alimentos’, contó y aconsejó a las que pasan por una situación similar a la de ella. ‘Engaño a mi mente, me funciona’, agregó la orgullosa joven.

En la actualidad Mathilde utiliza su cuenta de Instagram para motivar a las chicas que como ella tienen mucho sobrepeso. Es así que miles de jóvenes la siguen en sus redes sociales. ‘Si yo pude, tú también’, afirma en la mayoría de sus post.

