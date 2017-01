¡OMG! Perdió la mitad de su peso para llegar delgada a su boda [VIDEO y FOTOS]

Jennifer Ginley tenía un problema serio de obesidad. Y es que en su momento más crítico llegó a pesar nada menos que 120 kilos, por lo que incluso tuvo que ponerle extensores a los cinturones de seguridad de su auto ya que no cabía en los asientos.

Como si fuera poco, su autoestima estaba tan mal que se negó a darle el tan esperado sí a su novio por miedo a hacer el ridículo al mostrarse con su vestido de novia. Sin embargo, todo cambió luego de ver unas vergonzosas fotografías de vacaciones donde su obesidad mórbida era evidente.

‘Cuando me encontré comprando ropa de talla 26 para las vacaciones que había estado esperando durante tanto tiempo, supe que algo tenía que cambiar. Tuve que pedir un extensor de cinturón de seguridad en el avión, no pude disfrutar todo y sólo podía montar en los juegos con asientos ajustados para gente más grande y quedé horrorizada cuando vi las fotos’, contó la mujer al diario Mirrow.

Jennifer bajó más de 60 kilos en un año. Foto: Instagram de Slimming World Jsg.

Así se ve ahora en esta fotografía con su novio Luke. Foto: Instagram de Slimming World Jsg.

‘Una foto mía con la Sirenita en realidad me impactó. Me veía tan mal y poco saludable que lloré preguntándome cómo y por qué me había hecho eso, vi una luz’, explicó Jennifer.

Cuando vio unas fotos suyas donde su obesidad era evidente, decidió cambiar de vida. Foto: Instagram de Slimming World Jsg.

Ahora finalmente pudo casarse sin miedo a que se burlen de ella. Foto: Instagram de Slimming World Jsg.

Es así que su vida dio un giro de 180º. Decidió dar el paso definitivo para llegar al altar pero no sin antes cambiar su estilo de vida para lucir hermosa en su matrimonio.

¿No es sorprendente el cambio? Foto: Instagram de Slimming World Jsg.

Al momento, Jennifer ha bajado más de 60 kilos en una muestra impresionante de lo que puede hacer la fuerza de voluntad. Se unió junto con su madre y hermana al popular plan Slimming World y se convirtió en la mujer que más peso perdió durante el 2016.

Ahora Jennifer finalmente le pudo dar el sí a Luke. Ahora Jennifer finalmente le pudo dar el sí a Luke.

Jennifer recurrió al popular programa Slimming World para lograr su objetivo. Foto: Instagram de Slimming World Jsg.

‘Mi novio Luke y yo hemos estado juntos por más de 11 años y siempre solía disuadirlo de proponerme matrimonio porque yo no podía imaginarme a mí misma como una novia con la talla que tenía. Alcancé mi objetivo de peso en poco más de un año después de unirme a Slimming World y, justo antes de Navidad, Luke me pidió que me casara con él. Fue una sensación tan increíble poder decir ‘Sí’, sin ni siquiera pensar un segundo sobre mi peso, y no pude esperar para ir a comprar mi vestido', dijo la joven de 26 años.

