Para los hombres, cuidar sus testículos es una prioridad. No solo porque gracias a ellos podrán ser padres algún día, sino por el dolor incalculable que sienten cuando se ven afectados por un golpe. No importa si es un roce ligero o una patada furiosa, los testículos duelen y duelen mucho.



Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué te duelen tanto? Aquí te traemos la respuesta que explica la ciencia.

El cuerpo humano es muy sabio y tiene distintas maneras de proteger los órganos más importantes para él. El corazón se encuentra cubierto por el torax, los ovario están cubiertos por el hueso pélvico. El cerebro es protegido por el cráneo, etc. Sin embargo, el pene y los testículos, al estar por fuera, se encuentran "desprotegidos" a comparación de los demás órganos. Al ser tan necesarios para la reproducción, el organismo de los hombres encontró una manera para asegurar que nada les suceda.

Estos órganos se encuentran llenos de fibras de dolor. Muchas más que otros órganos de nuestro cuerpo. Por esa razón, cuando algo, por más despacio que sea, roza o aplasta los testículos, el dolor enviado al cerebro se multiplica. Así, los humanos son mucho más cuidadosos con sus órganos reproductivos e inconscientemente aseguran la preservación de la especie.



Entonces, cada vez que sientas dolor en tu zona baja, es la manera que tiene tu cuerpo de asegurar que tengas descendencia. Si lo miras por el lado positivo, tus testículos son tan importantes que están cubiertos por muchas fibras de dolor para que nada les pase.

Tampoco debes dejarte engañar por la magnitud del golpe o el dolor. Hasta el golpe más mínimo puede causar un daño a largo o mediano plazo en tus testículos. Por eso, es recomendable acudir al médico si sufres de algún desafortunado golpe en la ingle.

Pero, ¿qué debes hacer si eres víctima de un desafortunado golpe en los testículos? Estos son los pasos que debes seguir:



1. Cuando baje el dolor, aplícate hielo en la zona. Cubre los hielos con un paño o una tela. Nos los apliques directamente porque empeorarás la situación.

2. Si el dolor es muy fuerte y persiste, puedes tomar un analgésico como el ibuprofeno o paracetamol.

3. Evita cualquier tipo de ejercicio que involucre la parte baja de tu cuerpo como correr, hacer ciclismo o escalar, de 3 a 5 días.

4. El dolor debe desaparecer entre 4 a 6 horas después del golpe, de acuerdo a la magnitud del accidente. Si han pasado más horas y el dolor no desaparece, es recomendable acudir a un médico.



En conclusión, cuida bien tus testículos porque tu organismo lo considera muy importante y te hará saber cuánto le duele que les hagas daño. Si haces deportes que pueden afectarlos, usa suspensorios o protectores de testículos y evita futuras complicaciones. Y, si aún después de cuidar tus testículos como a tus propios hijos llegan a sufrir algún accidente, acude a un médico para asegurarte que todo funcione bien. No te juegues con la descendencia.

