Salud: El cuidado de la piel en los abuelitos

Con la edad la piel cambia, se debilita y envejece, es el ciclo de la vida. Si no la cuidamos las señales de la edad son más evidentes. En el caso de las personas de la tercera edad la piel necesita cuidados especiales. Es importante saber que las personas a esta edad son más propensas a la piel seca, especialmente aquellos que viven en zonas cálidas.



Lo real es que es inevitable detener los efectos de los años sobre la piel tanto en una mujer como en un hombre. De acuerdo a la dermatóloga, Kateryn Pérez Willis, de la Clínica Continental, a partir de los 60 años, se observan arrugas, flacidez y manchas como parte del proceso de envejecimiento en la piel. “La capa externa de la piel adelgaza, se vuelve más pálida y transparente”, explica la especialista.



La especialista recomienda tomar en cuenta que el lavado frecuente no necesariamente ayuda a la salud de la dermis. Es muy importante que el adulto mayor aplique algunos cuidados para mantener una piel saludable y radiante:



• Limpiar el rostro diariamente con un jabón que vaya de acuerdo al tipo de piel y/o sea recomendado por un dermatólogo.



• Exfoliar la piel para desechar células muertas. Los exfoliantes los pueden encontrar en tiendas especializadas, pero se puede emplear la sábila como producto natural. Es ideal realizar este proceso a través de masajes suaves y durante una o dos veces por semana.



• Hidratar la piel con cremas de acuerdo a la edad y tipo de piel. Es un tratamiento posterior a la limpieza y exfoliación, y es ideal realizarlo todos los días. La hidratación no solo se consigue con cremas, también incluye el consumo de agua y frutas.



• El consumo de calcio es importante a partir de esta edad porque su ausencia produce la deshidratación de la piel. Este mineral lo encontramos en la leche, queso, pescados, mariscos, semillas de girasol, leguminosas y vegetales de hojas verdes.



• Emplear protector solar en las zonas que se expongan al sol. Esta recomendación es para las personas de todas las edades para evitar el cáncer de piel.



La especialista recomienda visitar a un dermatólogo ante la presencia de alguna señal como manchas, lunares, acné, venitas rojas u otro. Evitar, en lo posible, algún tratamiento casero que no esté recomendado por un especialista ya que podría agravar el posible problema.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.