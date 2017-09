Salud: Obstetra tiene el récord de atender 14 partos en una noche

Con más de 10 mil partos atendidos, Elva Quiñones Colchado (64), decana del Colegio de Obstetras del Perú y vecina de Villa María del Triunfo, sigue pensando que traer al mundo a un bebé es la mayor satisfacción que le ha tocado experimentar. Ella mantiene su vocación intacta en 37 años de servicio.



¿Cómo se dio cuenta de que tenía vocación para ser obstetra?

Desde muy pequeña. Me marcó ver cómo eran los partos en las casas de Mocupe, mi pueblo natal, en Chiclayo.



¿Cuántos años tiene ejerciendo esta profesión?

Llevo 37 años en distintos hospitales. Mis prácticas las hice en la Maternidad de Lima, en el Hospital Dos de Mayo y en el Hogar de la Madre. Luego, en hospitales de Chiclayo, en consultorios privados de Lima Sur y, desde 1982, en el Hospital Guillermo Almenara.



¿Algún caso que recuerde?

Recuerdo a una paciente que estaba muy grave. Ella sufría de hipertensión, estaba por dar a luz a su primer hijo y podía morir. Entonces, un doctor le dijo: “Si estás con la doctora Quiñones, ya te salvaste”. Esas palabras me motivaron mucho y gracias a los cuidados que le dimos, la pudimos salvar.



¿Qué sabe de esa paciente?

Hace algunos años me fue a buscar al nosocomio y me presentó a sus dos hijos.



¿Es verdad que tiene un récord por atender varios partos en una noche?

Sí, en 1990 atendí 14 partos en una sola noche, en el Almenara.



¿Tiene hijos? ¿Ellos qué opinan de su labor?

Sí, tengo dos varones y una mujer. Ellos saben que amo mi profesión tanto como a ellos.



