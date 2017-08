Muchas mujeres a lo largo y ancho del mundo sufren por el tamaño de su trasero. Y es que mientras algunas no dudan en hacer lo que sea para que se vea más grande, otras luchan contra sus genes, se ejercitan y hacen rigurosas dietas para mantenerlo lo más pequeño posible para no llamar la atención. Obviamente, no se trata de un tema de salud, sino más bien de una cuestión estética.

Pero si de salud hablamos, todas aquellas que quieren que su trasero pase desapercibido están atentando contra su propio bienestar. Y es que una investigación de la Universidad de Oxford descubrió algo realmente sorprendente sobre las nalgas grandes.

Según los científicos de la referida casa de estudios, hay una relación directa entre el tamaño de los traseros y la salud y la inteligencia. ¿Cómo así? Presta atención que a continuación te lo explicamos.

El estudio indica que tener un trasero grande evita el desarrollo de la temida diabetes y asegura conservar un nivel bajo de colesterol. Cabe indicar que la investigación analizó a más de 16 mil mujeres y comprobó que la proporción ideal entre la cadera y la cintura es de 0.6 y 0.7.

Por otro lado, concluyeron que las mujeres con cintura pequeña y trasero grande son más inteligentes que el resto. ¿Sorprendida? Todo tiene que ver con los ácidos grasos…

Los ácidos grasos de Omega generalmente se acumulan en las caderas. Es así que si las tienes grandes probablemente tengas más ácidos grasos que los demás. Ahora bien, estos lípidos tienen que ver directamente en el desarrollo y buen funcionamiento del cerebro.

Pero eso no es todo ya que el estudio también comprobó que las mujeres con caderas anchas que son madres, son intelectualmente superiores a otras mamás con caderas estrechas. Y tú ¿en qué grupo estás?

