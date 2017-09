Tatuajes: Estudio comprueba que la tinta afecta seriamente nuestro sistema inmunológico [VIDEO y FOTOS]

Cuando se habla de los riesgos al momento de hacerse un tatuaje quizá lo primero que se nos viene a la mente sean las condiciones higiénicas del estudio donde se realizará. Y es que claro, las agujas deben ser nuevas y los implementos de primera calidad para no tener ningún problema luego de teñir nuestra piel con tinta.

Sin embargo, un nuevo estudio llevado a cabo por científicos alemanes y holandeses trajo malas noticias para los amantes de los tatuajes. La investigación del Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón (ESRF) y la Universidad de Múnich señala que pigmentar nuestra piel artificialmente sí podría tener serias consecuencias para la salud y afectar nuestro sistema inmunológico.

A inicios del 2017, la Comisión Europea advirtió mediante un documento que algunos componentes de la tinta de los tatuajes suponen un peligro para la salud ya que no han sido fabricados específicamente para entrar en el organismo de las personas. Según el informe, solo el 30% de los colorantes que se usan en estas tintas están autorizados para su uso en productos cosméticos.

Asimismo, la Comisión Europea explicó que estas tintas tienen más de 100 colorantes y adictivos que pueden llegar a ser tóxicos para los seres humanos. ¿Tenías idea de los peligros de las tintas para tatuajes?

Sea como sea, esta información parece haber sido ratificada por un grupo de científicos europeos. Según su investigación publicada en la revista Scientific Reports, la tinta de los tatuajes viaja dentro del cuerpo en forma de nanopartículas alcanzando los ganglios linfáticos del sistema inmunológico.

La gran mayoría de tintas para tatuajes están compuestas a base de pigmentos orgánicos, aunque también tienen elementos contaminantes como níquel, cromo, manganeso y cobalto. Asimismo, contienen Negro de Carbón y dióxido de titanio.

Estas sustancias tienen varios efectos secundarios como retraso en la cicatrización de las heridas al momento de hacer los tatuajes. Asimismo también causan inflamación y picazón constante.

‘Ya sabíamos que los pigmentos de los tatuajes viajan a los ganglios linfáticos debido a la evidencia visual: los ganglios se tiñen con el color del tatuaje’, explicó Bernhard Hesse, uno de los autores del estudio.

‘Se trata de la respuesta del cuerpo para limpiar el área tatuada. Lo que no sabemos es que lo hacen en una forma nano, lo que implica que no pueden tener en mismo comportamiento que las partículas en un nivel micro. Ese es un problema: no sabemos cómo reaccionan las nanopartículas’, finalizó.

