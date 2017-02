Ella tomó agua en ayunas por un mes y esto sucedió con su cuerpo [VIDEO y FOTOS]

Una joven decidió contar su experiencia de tomar agua en ayunas durante un mes. Las consecuencias de esta ritual las relató en la página web Genial. El testimonio rápidamente se viralizó en redes sociables.



La joven afirma que empezó a realizar este ritual del agua en ayunas porque los japoneses practican la "Terapia del Agua". La Asociación Médica de Japón dice que este tratamiento es efectivo para numerosas enfermedades, entre ellas, dolencias cardíacas.



La "Terapia del Agua" que practican los japoneses consiste en tomar 4 vasos de agua en ayunas, antes incluso del cepillado de los dientes. Hay que tener en cuenta que no se debe

tomar nada hasta 45 minutos después de beber el agua.



Los primeros beneficios que la joven empezó a notar después de practicar esta terapia de beber agua en ayunas están relacionados con la salud. "A los pocos días de empezar a beber agua en ayunas, comencé a sentirme más liviana, con la sensación de que el cuerpo se iba desintoxicando más fácilmente", se lee en el relato de la joven.



También le habría servido para disminuir el hambre causada por la ansiedad. " Ya no siento el hambre que me desesperaba a cada hora, la necesidad de picar entre comidas desapareció y tengo más energía", apunta la joven.



La joven afirma que esta terapia también le funcionó para aliviar su acidez. "Cada tanto sufría de indigestión y tenía reflujo, pero al comenzar a beber agua en ayunas este problema fue desapareciendo y ya no siento ese horrible malestar que me acechaba después de cada comida", se lee en su testimonio.



La joven también releva que esta terapia también le ayudó para dejar de padecer infecciones urinarias. "Lo que con ningún antibiótico lograba solucionar, beber agua en ayunas lo resolvió. En este punto el cambio fue rotundo, ¡ya ni recuerdo la molesta sensación de ardor!", finaliza la joven ¿Intentarás esta terapia? .