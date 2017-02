San Valentín: conoce a la cupido de Barranco

En la siguiente mesa puede estar el amor de tu vida. Eso piensan los solteros y solteras que participan en ‘citas rápidas’. Una forma de conocer a tu media naranja, y en donde hombres y mujeres se sientan a charlar por siete minutos para saber si tienen afinidad.

La organizadora es Danicela Muñoz, una licenciada en Ciencias de la Comunicación de 27 años, que cree fervientemente en los ‘flechazos’ del amor. Ella reúne a decenas de solteros en Barranco para que puedan conocerse y, tal vez, con suerte enamorarse.



¿Cómo se te ocurrió hacer una empresa de citas?

Cuando estaba soltera, fui de viaje a Rio de Janeiro (Brasil). Busqué qué hacer en la ciudad y fui a un ‘Speed Dating’ (citas rápidas). Me gustó la experiencia y decidí hacerlo aquí en Lima. Al regresar se lo conté a Luis Jiménez (27), quien ahora es mi enamorado. Él me apoyó y ya tenemos más de un año con este emprendimiento.



¿En qué consisten estas citas a ciegas?

Se trata de conectar a solteros hombres y mujeres en pequeñas citas rápidas. Citamos a todos en un lugar público, por ejemplo, un bar, donde las mujeres esperan cada una en una mesa, mientras los hombres van rotando cada siete minutos, de lugar en lugar. Así todos se conocen y tienen tiempo para descubrir si tienen afinidad.



¿Pero el peruano no es muy ‘chupado’ para este tipo de experiencias?

Sí, lo sé, pero también muchos buscan el amor.



¿Alguna vez has tenido algún incidente con los participantes?

Sí, una vez un hombre y una mujer que habían sido pareja, se encontraron en la reunión. Ambos estaban avergonzados, pero cuando les tocó coincidir en la mesa, empezaron a discutir. Yo no sabía nada, luego cada uno me explicó lo sucedido.



¿Cuáles son las inquietudes más comunes de los participantes?

Las mujeres me dicen yo trabajo en la empresa tal y quiero saber si entre los participantes hay alguien de ese lugar. Se cuidan mucho de no encontrarse con alguien conocido, les da vergüenza.



¿Cuál es el perfil de los que participan?

Todos tienen un perfil profesional y edades que oscilan entre los 25 a 45 años.



Hay gente que cree que esta es una opción desesperada para encontrar pareja, ¿tú que piensas?

No es verdad, solo es una forma diferente de conocer nuevas personas, puedes hallar el amor o ampliar tu red de contactos. Es una buena opción porque si sales con los amigos de siempre, cómo encontrarás a tu ‘media naranja’.

¿Hay alguna selección o filtro que se realice con los participantes?

Lo que hago es pedir una copia del DNI y verificar los datos. Luego de la cita a ciegas, evito dar los números telefónicos de los participantes, solo entrego correos electrónicos.



¿Tienes algún ‘caserito’ que nunca encuentra pareja?

Sí, tengo dos chicos que ya han participado varias veces.



¿Cuántas de estas reuniones haces al mes?

Dos, y en cada una tengo entre 20 a 30 participantes.



¿Has encontrado el amor?

Sí, me enamoré de Luis cuando empezamos este proyecto, hace año y medio. Y queremos que más personas encuentren el amor.



¿Cómo lo conociste?

Estudiamos juntos, pero este proyecto nos unió.



¿Cómo pueden participar de estas citas a ciegas?

Nos buscan en Facebook como Cita2Perú. (Milagros Laura)

