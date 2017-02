El día de San Valentín y de los enamorados es una fecha perfecta para disfrutar en pareja, si no quieres salir hoy porque no te agradan los lugares repletos de gente, puedes quedarte en casa con tu amado y ver algunas películas que no son muy comerciales, pero que entregan un mensaje de amor que te encantará ver con tu novio. Puedes elegir Forrest Gump, Encadenados, Olvídate de mí, Lost in Translation y Shopgirl.



Elige la película que más te guste, crea un ambiente romántico apropiado para disfrutar en pareja y vean el film con el piqueo que más les guste. Canchita o chicha, piqueo o un buen vino. !Tu decides con qué acompañas tu día de cine romántico en casa!



