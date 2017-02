San Valentín: ¿Estás sola? Disfruta esta fecha de estas maneras

El Día de San Valentín es una fecha en la que nos bombardean con la idea de que si estás sin pareja, es sinónimo de fracaso en el amor y frustración, pero eso está muy lejos de la realidad.

Es un mito creer que estar sola en San Valentín es malo, no caigas en esa trampa ni termines llamando a tu ex, solo para sentirte acompañada ese día. Virginia Arroyo Guadalupe, psicóloga de Psicoemotiva, pide recordar que hay miles de solteros felices y miles de emparejados infelices, por lo que no puedes medir tu bienestar en función de quién está a tu lado.

“Que las mujeres estén solas también es maravilloso, porque tienen todo el tiempo para disfrutar de sí mismas y gozar de su propia compañía, por ello deben dejar de lado el dramatismo, conocerse y prepararse, si quieren, para su próxima pareja que llegará a acompañarlas, no a complementarlas porque por sí mismas ellas ya están completas”, dice la psicóloga.

CONSIÉNTETE



Empieza el 14 de febrero mirándote al espejo y comprometiéndote a no dejarte influenciar por los mensajes amorosos.



Aprovecha ese día para mimarte, ir a una spa, peluquería, ponerte hermosa para la persona más importante de tu vida: tú.

Visita a los familiares que no ves hace tiempo, escribe mensajes de amistad personalizados a quienes más quieres.



Si deseas reunirte con amigos, convócalos en tu casa y propicia un reencuentro. Si optas por pasar el día como cualquier otro, también es una gran idea.