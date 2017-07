¿Hueles gas en tu cocina? Debes actuar de inmediato pues los olores de un balón de gas pueden ser peligrosos y hasta provocarte un desmayo. Por ello, asegúrate de tener puertas y ventanas abiertas para ventilar tu casa y mantener los niveles de oxígeno adecuados. Lo primero es determinar el peligro. La seguridad de las personas es siempre lo primero que debes considerar, así que presta atención a lo siguiente:



1. Si es difícil respirar, el olor de una fuga de gas es muy fuerte o escuchas el sonido de gas escapando desde la cocina, sal inmediatamente de tu casa. Por ninguna razón enciendas las luz o utilices el teléfono cerca de la cocina.



2. No utilices fósforos o cualquier otra cosa que produzca llamas. Tampoco fumes cerca del balón de gas.



3. Utiliza el teléfono de un vecino para pedir ayuda de emergencia. No llames desde tu casa y ni uses un teléfono celular.



4. Abre las puertas y ventanas. Hazlo solo si puedes respirar con facilidad y el olor a gas no es insoportable..



5. Revisa que las conexiones de gas estén correctamente instaladas.

PREVENCIÓN

No siempre se necesita ser una experta para detectar a tiempo una fuga de gas, y puede ser más fácil de lo que piensas. Simplemente sigue los siguientes pasos:



a. Asegúrate de que el área esté bien ventilada y que no haya nada que pueda provocar una chispa mientras realizas la prueba.



b. Mezcla en un recipiente con agua unas cucharadas de jabón para lavar platos.



c. Enciende el gas o usa una fuente de aire de algún tipo.



d. Moja las partes sospechosas con la solución de jabón. Si observas que se forman burbujas quiere decir que has encontrado una fuga de gas. Este método funciona con neumáticos, tubos interiores, líneas de gas prácticamente todo lo que tenga en su interior gas presurizado.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.