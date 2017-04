Semana Santa: 5 destinos cerca de Lima que puedes visitar 

Los últimos huaicos de nuestro país han afectado a muchos peruanos y también infraestructuras y carreteras pero si quieres distraerte con tus amigos o familia no todo está perdido. Puedes visitar algunos lugares cercanos a Lima donde no hay inconvenientes para recibir visitantes. Así no solo podrás distraerte sino también colaborar con la gente de la zona que vende, alquila habitaciones u ofrece servicios en esta época de feriado.



1.- LUNAHUANÁ

Queda a 4 horas de Lima aproximadamente. Primero debes llegar a Cañete y luego dirigirte a Lunahuaná. El camino es afirmado y el paisaje, muy hermoso. Una vez que llegues puedes hacer canotaje de acuerdo al nivel de tu preferencia: básico (en una zona del río donde no hay mucho movimiento), intermedio (en una zona un poco más alta donde hay movimiento de agua) y avanzado (en una zona alta que trae el agua a gran velocidad. También puedes hacer cuatrimoto entre las chacras y probar vinos y tejas.



2.- CERRO AZUL

Es una hermosa playa a solo dos horas de Lima. En esta temporada el sol está perfecto y los servicios de restaurantes y hoteles tienen muchas ofertas. Puedes visitar el muelle y, si tienes suerte, ver delfines en el transcurso de la tarde.



3.- HUARAL

Hacia el norte chico tienes a Huaral. Ahí puedes visitar la playa Chacra y Mar y visitar la comunidad de los hare krishnas. Ahí podrás comer un menú vegetariano y hospedarte en los eco trulys (especie de bungalow de barro).



4 y 5.- HUACHO Y BARRANCA

Cerca de Huaral puedes disfrutar de una gran variedad de playas en Huacho y Barranca. Incluso podrás ver lagunas como la de Nuevo Mundo, donde podrás hacer pedalones y disfrutar con tu familia. Luego puedes caminar unos metros y refrescarte en la hermosa playa Los Viños.



