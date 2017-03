¿Separarse temporalmente soluciona los problemas de pareja?

En momentos de conflictos y crisis de pareja, pareciera que la única alternativa es separarse temporalmente, pero ¿será de verdad una solución? El psicólogo Walter Patricio Peralta afirma que poner distancia es una posibilidad, pero no la más recomendada, ya que si la pareja no tiene claro el objetivo de esta medida puede dañarse aún más. Por ello, antes de llegar a esto deben desarrollar estrategias que les permitan solucionar sus problemas.

1. Intenten ponerse en el lugar del otro. Para ello hagan un intercambio de roles para que cada uno comprenda lo que hace y siente el otro.

2. Pidan ayuda a alguna pareja guía, es decir adultos que tengan una visión positiva de las relaciones de pareja y puedan brindar su experiencia en sentido positivo. No recurras a tu familia o la de él, porque no son imparciales.

3. Visiten a un terapeuta para que los ayude a sincronizar su modo de vida y metas.

TOMAR DISTANCIA



No es un tiempo de respiro para que cada uno se divierta como quiere, sino para analizar cómo pueden resolver el problema y plantearse objetivos en pareja. “Solo deben recurrir a la separación las parejas maduras que son capaces de reflexionar y analizar su situación con compromiso, de lo contrario ese tiempo no es beneficioso”, enfatiza el especialista. Este período no puede ser mayor de tres meses.