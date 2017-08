El sexo también ayuda a fortalecer la relación de pareja, pero alguna vez te has preguntado si tu chico quiere probar algo diferente en sus relaciones sexuales. Tal vez te ha tratado de proponer codas nuevas, pero por temor las has rechazado o te has hecho las que no las escuchaste.



No te cierres a nuevas experiencias en tus relaciones sexuales, ambos disfrutarán al máximo su encuentro íntimo. Pero si aún no te has dado cuenta de lo que tu chico quiere, no te rompas la cabeza descifrando el misterio. Aquí te damos las cinco cosas que todo hombre quiere en la cama:



1. Que tomes la iniciativa. Tu chico quedará encantado si tú eres la que busca iniciar el encuentro íntimo. Cuando te provoque díselo, no te quedes con las ganas.



2. Que te atrevas a experimentar. Busca con tu pareja nuevas posturas o juegos previos al coito. Hacerlo te provocará sensaciones diferentes.



3. Que dejes las luces encendidas. Olvídate de la oscuridad o taparte con las sábanas. A los chicos les encanta mirar a su pareja desnuda. La confianza es uno de los atributos más sensuales de las mujeres.



4. Que hables sucio. Decirla al oído, o más fuerte, palabras gruesas es una forma divertida de excitarlo. Desinhíbete, ojo eso no significa que hables sin parar. Sé prudente y dilas en el momento preciso.



5. Que te muevas. Sigue el movimiento que realice tu pareja en la cama. No te quedes como estatua y dejes que él haga todo. También aporta para que el sexo sea más placentero para ambos.

