Sexo: 5 tips para que duren más tiempo en la cama

Se dice que la erección masculina dura unos siete minutos. Esto no sucede en todos los casos porque algunos pueden padecer eyaculación precoz y otros durarán hasta 25 minutos antes de alcanzar el clímax. Por ello es importante hacer ciertas cositas previas para endulzar el momento y disfrutarlo mejor.



Si no sabes cómo hacer para que el momento de pasión con tu pareja dure más tiempo, no tienes que preocuparte tanto por eso ni pensar que todo está perdido, a continuación te daremos algunos tips que ayudarán a tu amado a retrasar la eyaculación y así puedan disfrutar más de su encuentro íntimo.



1. UNA DISTRACCIÓN FÍSICA

Haz un break cuando sientas que están a punto de llegar al orgasmo. No tienes que parar de forma drástica, puedes hacer movimientos más lentos, acariciar su pecho, susurrarle al oído o poner una canción romántica. Necesitas que unos segundos despeje su mente.



s Las caricias son importantes.

2. NUEVAS POSTURAS

Empiecen con las posturas sexuales tradicionales y luego atrévanse a practicar una nueva. El breve espacio de tiempo en el que cambian de posición puede servir para que tu galán se contenga y quizás luego ambos lleguen a un clímax exquisito. Vale la pena arriesgarse.



3. MAYOR FRECUENCIA

Una de las soluciones más sencillas y placenteras para que tu chico dure más en la cama es que tengan más encuentros íntimos. Algunos estudios demuestran que tener sexo de forma regular ayuda a que los hombres retrasen su eyaculación.



Disfruten más de sus relaciones sexuales. Disfruten más de sus relaciones sexuales.

4. COMUNICACIÓN

Una buena comunicación con tu pareja puede ser clave para que las relaciones sexuales funcionen mejor. Si tu chico no sabe qué es lo que te gusta en la cama o si tú no sabes cuáles son sus gustos, será difícil que el sexo sea genial. Conversan y juntos decidan qué cosas quieren hacer en la cama.



5. UNA VEZ MÁS

Si el primer intento, te deja con ganas de más, ¿por qué no hacerlo de nuevo? Deja volar la imaginación y prepárense para una segunda ronda. Esperen unos minutos y empiecen con las caricias, verán que la pasarán muy bien.



¿Por qué no hacerlo de nuevo? ¿Por qué no hacerlo de nuevo?

