Sexo en la adolescencia: ¿A qué edad tienen en el Perú su primera vez?

En el Perú, el 40% de los jóvenes menores de 15 años ya tiene relaciones sexuales de manera regular. A medida que los niños van entrando a la pubertad, una parte natural de su desarrollo es pensar más en el sexo. Pero en este tiempo muchos adolescentes no solo lo piensan sino que además pasan a la acción.



Según una encuesta realizada por Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 40% de menores de 15 años en el Perú tiene relaciones sexuales. Lo más preocupante es que menos de la mitad usó algún tipo de anticonceptivo.



Aún en los hogares el tema de sexo es un tabú. Asuntos como el enamoramiento entre adolescentes es silenciado con un ‘déjate de tonterías y dedícate a estudiar, ignorando que con esta actitud los padres dejan desinformados a sus hijos’, explica el especialista Anrthony Timoteo.



El registro de atención de APROPO indica que la edad del inicio de la vida sexual en los adolescentes es en promedio 16 años hombres y 17, mujeres. Sin embargo, aclara que el estudio incluye un porcentaje de menores que perdieron su virginidad a los 14 años.

HABLAR NO PROHIBIR

Se recomienda a los padres hablar de sexualidad tomando en cuenta temas como el cuerpo masculino y femenino, cómo funcionan, el desarrollo humano, la reproducción, tipos de relaciones, conducta sexual, cómo evitar el embarazo y cómo prevenir las ITS. No se escandalice por sugerirle a su hijo hablar de sexo. El construir relaciones sólidas con ellos, fijarles expectativas y límites claros son formas comprobadas de ayudarlos a prevenir el embarazo adolescente.