No, no se trata de una guía de consejos para el placer sexual ni el nuevo Kamasutra para ser un tigre en la cama. Eso sí, si pensabas que en las artes del sexo y el buen amar no se te escapaba nada, te presentamos datos de la que, tal vez, no tenías ni idea. Hasta ahora. ¿Listo? Sigamos.



Quizá no te sirva para mejorar tus habilidades en la cama, es cierto. Tal vez no te hará una codiciada máquina sexual, es verdad. Pero la ciencia quiere que conozcas todos estos datos sobre sexo, que tengas respuesta a preguntas que te pueden hacer quedar bien (la inteligencia es más sexy de lo que crees), así que empecemos:



1. Te hace más productivo en el trabajo.- Resulta que no solo es la perfecta evasión de los problemas laborales, sino que quizá hasta los solucione. Las relaciones sexuales te hacen sentir más feliz y motivado al día siguiente. Y cuando te sientes más feliz, tiendes a ser más productivo y exitoso. A esta conclusión llegaron investigadores de la Universidad Estatal de Oregon (EE.UU), que sometieron a 159 parejas a dos cuestionarios diarios por dos semanas acerca de su vida sexual.



2. A los jóvenes de ahora les interesa menos.- Los millennials son menos proclives a tener sexo que los jóvenes adultos de hace 30 años, de acuerdo a un estudio realizado con 27.000 personas y publicado la revista especializada Archives of Sexual Behaviour. Una investigación en Estados Unidos halló que el porcentaje de adultos jóvenes entre 20 y 24 años sin compañero o compañera sexual después de los 18 años se incrementó de un 6% entre los nacidos en los sesenta a 15% a los nacidos en los noventa. Será que Instagram quita mucho tiempo.



3. El porno tiene miles de años.- Un estudio de la Universidad de Cornell investiga los frescos del triclinium (comedor) del jardín de la Casa delI’Efebo en Pompeya, entre los que se cuentan representaciones murales de escenas del Río Nilo, donde se aprecian cocodrilos, hipopótamos, lotos y hombres de baja estatura peleando contra bestias. Pero lo más interesante es que, a las escenas cotidianas en la ribera del Nilo, se suman otros motivos que dan cuenta de episodios festivos, donde quedan claramente registrados el consumo de alcohol y prácticas sexuales.

Pompeya, uno de los frescos rescatados de la ciudad cubierta por lava. (Foto: Pablo Cabezos/Flickr) Pompeya, uno de los frescos rescatados de la ciudad cubierta por lava. (Foto: Pablo Cabezos/Flickr)

4. Existen los condones inteligentes

La compañía British Condoms ha fabricado una especie de boquilla en forma de aro denominada i.Con, que se ajusta a los preservativos con la finalidad de medir y rastrear la actividad sexual. La venta al público estará disponible hacia finales de este año. Dentro de este dispositivo se encuentran un nanochip y un sensor, unidos con fibra de carbón. Está diseñado para ser usado múltiples veces (la garantía es de un año) y se recarga por un puerto microUSB. Una carga de batería tiene una duración de hasta 8 horas de uso activo.

i.Con, el condón inteligente. i.Con, el condón inteligente.



5. Reproducirse en el espacio podría ser posible (pero es muy complicado). El sexo parece una empresa complicada en el espacio, como nos contaba una experta, "hay que estar asegurándose constantemente de que no se separan y puedan llegar al clímax sin que se convierta en una auténtica pesadilla", pero la reproducción acaba de demostrar algo maravilloso y ciertamente útil: el espacio no sería impedimento para que las especies se reproduzcan. Esto es lo que asegura un reciente experimento que envió al espacio esperma de ratón congelado, lo mantuvo allí por nueve meses, y finalmente, sirvió para dejar preñada a hembras que posteriormente dieron a luz a crías saludables.





Nos salva la vida (no solo nos la da)

Una gran cantidad de seres vivos tiene sexo para reproducirse, y los científicos han determinado recientemente que tal acto podría ayudar a las futuras generaciones a combatir las infecciones. A diferencia de la asexual, esta forma de reproducción permite a los descendientes recibir genes de dos padres, convirtiéndose potencialmente en seres mejor equipados para adaptarse a los ambientes cambiantes y hacer frente a los parásitos que evolucionan rápidamente.



6. Solo para ellas: estimula tu memoria.- Según esta investigación científica, el sexo refuerza en las mujeres el hipocampo, la región del cerebro asociada con la memoria. El trabajo, publicado en la revista Archives of Sexual Behaviour, reveló que las mujeres que tienen mayor cantidad de relaciones sexuales pene-vaginales (PVI) recordaron más palabras en un test de reconocimiento verbal, aunque la actividad sexual no tuvo ningún efecto al momento de recordar mejor los rostros. El trabajo analizó a 78 mujeres heterosexuales entre las edades de 18-29 años, a quienes se les practicó un examen computarizado de memoria de palabras abstractas y rostros de expresión neutral.



7. Solo para ellos: la testosterona nubla el jucio.- Un equipo de científicos estadounidenses ha descubierto que los niveles altos de testosterona en los hombres disminuyen la habilidad de realizar una evaluación crítica de los impulsos y los juicios provenientes de la intuición. Cuidado con las grandes decisiones.



8. Hay más de un millón de personas en ello, en este preciso momento.- Ahora mismo, hay, al menos, 1.296.000 personas practicando sexo en algún lugar del mundo. Perdón por recordártelo ;)



Fuente: Nmas1