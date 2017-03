¿Sexo en la ducha? Con estos consejos lo disfrutarás al máximo

El sexo en la ducha es una experiencia agradable, pero es necesario que tomes en cuenta ciertos factores de seguridad. Recuerda que es un ambiente húmedo donde puedes resbalar con facilidad, por esta razón es importante que, por ejemplo, coloques dentro de la bañera un piso antideslizante.



En la ducha utilizas jabón y champú, deja el aseo para el final. Si te enjabonas antes del sexo, puede que tu zona íntima sufra luego. Recuerda que estos productos de higiene no son amigos de tu vagina. Asimismo, olvídate del kamasutra, un lugar tan reducido no puede prestarse para acrobacias (cuidado, puedes resultar con moretones). Opta por las posturas de pie y bien juntos.



¿Usarás condón? Debes replantearlo y buscar otro método anticonceptivo. Con el agua el lubricante del preservativo se lava y es más propenso a romperse. Además, resbalará y es probable que se quede dentro de la vagina. Pero si no pueden tener sexo sin condón, absténganse de la ducha. Si siguen estas recomendaciones, disfrutarán al máximo su encuentro sexual en la bañera.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.