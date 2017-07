Sexo y embarazo: 5 beneficios de las relaciones sexuales durante la gestación

Sexo y embarazo. ‘Estoy embarazada, ¿puedo tener relaciones sexuales?’, ‘¿Tener sexo con mi chico afecta a mi bebé?’ Muchas mujeres se hacen estas preguntas cuando están gestando pues siempre han escuchado que es peligroso el sexo cuando estás en la dulce espera.



Lo cierto es que si tu embarazo no tiene ningún riesgo o complicación (debes asistir a tus controles), puedes mantener relaciones sexuales. No hay ningún inconveniente, al contrario, puede brindarte ciertos beneficios. Y no solo a ti, también a tu pareja y al bebé.



Recuerda que durante el embarazo las hormonas están en plena efervescencia y las emociones a flor de piel, eso hará que tus relaciones sexuales se conviertan en una grata y satisfactoria experiencia. Lee a continuación los beneficios que da:



Si tu embarazo no tiene ningún riesgo o complicación, puedes mantener relaciones sexuales con normalidad. Si tu embarazo no tiene ningún riesgo o complicación, puedes mantener relaciones sexuales con normalidad.

1. MEJORES ORGASMOS. Durante el embarazo, el flujo sanguíneo aumenta un 50% más. Eso provoca que las relaciones sexuales sean más placenteras y los orgasmos más intensos.



2. FAVORECE EL SUEÑO. El sexo es un potente relajante muscular que favorece un buen descanso, algo que en el embarazo puede ser casi imposible.



3. PLACENTERO PARA EL BEBÉ. Después del orgasmo se produce una gran liberación de endorfinas, que llegan por el cordón umbilical hasta el feto, generándole placer.



4. REDUCE EL DOLOR. El sexo activa receptores en el cerebro que ayudan a calmar los dolores que genera el embarazo.



5. MEJORA EL ESTADO DE ÁNIMO. Es un excelente remedio contra las preocupaciones y el mal humor. La intimidad con tu pareja te hará sentir contenta y relajada.



NOTA

No olvides que puedes tener relaciones sexuales durante el embarazo siempre que no tengas complicaciones. Caso contrario, debes consultar con tu médico.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.