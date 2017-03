Sexo: ¿cómo llevar una vida sexual saludable? El 'Pelado de Brazzers' nos dice el secreto 

Johnny Sins es una de las estrellas porno más conocidas del mundo. Son innumerables las películas en las que ha participado a lo largo de los años que tiene en la industria, las cuales se pueden ver en distintos portales en Internet. Es por ello que el fornido es visto como todo un 'maestro del sexo'.



Es así que hace poco el apodado 'Pelado de Brazzers' se presentó en una convención acerca de sexo en México, el Expo Sexo 2017. Como se puede ver en los distintos videos en las redes sociales, Johnny Sins alternó con su hinchada.



En este marco, los chicos de Vice le sacaron una fugaz entrevista en la que revela algunos secretos para que las personas se liberen en la cama y tengan experiencias en el sexo similares a él. Sin duda, un material que los seguidores apreciarán con creces.

SECRETOS DEL 'PELADO DE BRAZZERS'

Como parte de la entrevista, el actor porno habló de cómo los hombres pueden tener una erección prolongada. Según contó Johnny Sins, el tema para que el 'amigo' no caiga en plena rutina amatoria está en mantener una vida saludable.



"Llevar una vida saludable, no emborracharse todas las noches porque en la mañana tienes que levantarte listo para hacer tu trabajo. Hay que mantenerse en forma para poder realizar este trabajo", contó el 'Pelado de Brazzers' a Vice.



Además, Johnny Sins dio consejos de cómo llevar una vida sexual excelente. "Lo primero es, definitivamente, disfrutar el sexo. Soy adicto a las vaginas, entonces me encanta ir a trabajar todos los días porque sé que voy a coge… a chicas diferentes cada día, es increíble", contó.

