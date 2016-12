Sexo: ¿Qué les da placer a los hombres en la cama?

Después de varios años de estar juntos la monotonía sexual puede convertirse en un problema, ya que de no ser atendido a la brevedad puede provocar el divorcio o separación. Saber qué les da más placer a los hombres en la cama puede ser de gran ayuda.



No pienses que son cosas difíciles de hacer, tal vez si te cueste al inicio pero no te intimides, la confianza es muy importante para lograrlo. Habla con él y dile que deseas que sus encuentros sexuales sean diferentes. No se opondrá a la idea, más bien se sorprenderá y le dará gusto tu iniciativa. ¿Cuáles son?



1. Toma la iniciativa. Una de las cosas que a ellos más más les gusta es ser seducidos, así que atrévete y toma la iniciativa de vez en cuando. Ese día puedes dejar a tus hijos en la casa de sus abuelos para que des rienda suelta a la pasión.



2. Excitación visual. Opta por lencería atrevida, recuerda que son muy visuales y se estima que cada 6 de 10 hombres se excita más cuando ve la ropa interior sexy de su pareja. ¡Es hora de ir de compras!

3. Sexo oral diferente. No es sexo oral como tal, sino las palabras sexys y atrevidas que puedas decirle a tu pareja al oído y que le expreses claramente que estás disfrutando el encuentro íntimo.

4. Cero límites. No cortes la inspiración de tú pareja cuando ya tienen un ritmo, lo mejor es llegar hasta el final. Disfruta el momento a su lado.

5. Sentirse amados. A los hombres también les gusta sentirse amados y deseados por su pareja, por lo que no debes olvidar mencionarlo, ya sea durante el acto sexual o en cualquier momento. A ellos esto les da más placer que lo que dicen.

