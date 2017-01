Conforme pasan los años, la pasión se va apagando en una relación de pareja. Los hijos, las responsabilidades en el hogar, la carga laboral y la economía hacen que el sexo sean menos y, en algunos casos, no tan placentero.



Para evitar este declive no es necesario tener sexo todos los días, la calidad es la que prevalecerá más. Es decir, tienes que mejorar tu rendimiento en la cama para que ambos disfruten el encuentro íntimo y vivan su sexualidad a plenamente. ¿Cómo hacerlo?



1. No reprimas tus emociones. Siéntete libre para expresar tus sensaciones durante el encuentro íntimo. Si quieres hacer una nueva postura o algún juego previo, díselo a tu pareja. Puede que también lo desee. ¡Vamos, no te quedes!



2. Relaja tu cuerpo. No te pongas tensa cuando tu pareja empiece a tocarte. Suéltate y disfruta el momento. Cierra los ojos y siente cómo sus manos pasan sobre su cuerpo. Tú también debes acariciarlo suavemente.

3. Dale besos intensos. La rutina muchas veces hace que se olviden de darse un beso apasionado durante el día. La cama es un excelente lugar para hacerlo. Bésalo con pasión y haz que su piel se excite solo con tus labios.

4. Susúrrale al oído. A las mujeres les gusta oír palabras bonitas, pues a ellos también. Dile cuánto lo quieres, qué parte de su cuerpo te gusta, qué estás contenta a su lado, etc. Endulzar el momento hará que el sexo sea más placentero.

5. Elige un buen ambiente. La próxima vez que planees hacer el amor, enciende algunas velas, rocía el ambiente con una fragancia perfumada y pon una música suave. El ambiente es clave en cualquier tipo de situación romántica.

6. Conversa con él. El respeto y la comunicación son fundamentales para un buen rendimiento sexual. No tengas miedo de decirle lo que te gusta y lo que no. También pregúntale a él, cómo se siente, qué desea. Verás que esto ayudará mucho en sus relaciones íntimas.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.