Hablar de sexo entre mujeres no tiene por qué ser incómodo. Todo lo contrario, ¿qué mejor que nosotras mismas para entendernos? Es así que la doctora Trexsi Vargas resuelve estas consultas íntimas que pocas se atreven a preguntar.



+ Mujer te brinda estos consejos para mejorar tu relación de pareja. Por que el sexo no tiene por qué ser tabú. Mientras más lo sea, menos se disfrutará. Empecemos:



-En la cama mi enamorado gime más que yo ¿Cómo se lo hago notar sin avergonzarlo?

Quizá necesita vociferar, pero el problema es que te incomoda. En esos casos te sugiero que cuando estén en el clímax, le susurres algo en el oído para que a él no le quede otra alternativa que bajar la intensidad de su voz. Esta táctica es mejor que decirle “ay, ¡qué bulla haces!”, lo que podría cohibirlo.



-¿Es verdad que hay poses en la cama que determinan el sexo del bebé?

Son creencias populares sin ningún fundamento científico. Lo que sí deberías hacer es ir a un ginecólogo porque con los avances de la ciencia, existen especialistas que aseguran que cuando la pareja tiene sexo apenas iniciada la ovulación, hay más probabilidades de que conciban un varón. Si la intimidad se produce días después, las posibilidades de una hija mujer aumentan.



-Mi pareja es nueve años menor que yo, y durante el sexo, apago las luces para no mostrarme desnuda ante él.

Si bien la vergüenza es natural en algún momento de la relación de pareja, parece que te sientes en desventaja por ser mayor y crees que tu cuerpo podría no gustarle. Aumenta tu seguridad y confianza, pensando en las razones por las cuales él te eligió y -la próxima vez- no vayas a la cama a oscuras, pon luz tenue. De a pocos, irás descubriéndote.



-Después de quedarme sola, al cuidado de mi hijo, me anulé sexualmente. ¿Por qué dicen que hice mal?

La gente siempre opina, lo importante es cómo te sientes. Si postergaste una relación de pareja para criar a tu hijo y fuiste feliz haciéndolo, nadie te debe juzgar por eso. Pero si ahora la soledad te afecta, entonces date una oportunidad en el amor. Hazlo por ti, no por lo que digan los demás.



-Mi esposo solicitó la instalación de un canal pornográfico sin consultarme, y no me gustó.

Tu molestia es válida. Debes dejarle claro que, en una relación de pareja, todo se conversa y negocia a fin de que ambos se sientan bien con las decisiones tomadas, pero no puede imponerte algo que no disfrutas. Pon énfasis en que el canal para adultos no es el problema de fondo (hay parejas que lo disfrutan), sino que no te tomó en cuenta.



