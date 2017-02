Sexo: ¡Los múltiples beneficios de la masturbación femenina!

En la actualidad son más las mujeres que no tienen reparo en darse placer a sí mismas a través de la masturbación y no tienen por qué avergonzarse de ello. Aunque no lo crean, es una práctica normal que puede brindarles muchos beneficios. Eso sí, siempre hay que tomar ciertas medidas de higiene como el lavado de manos.



La masturbación femenina es la mejor forma de conocer los puntos sensibles y descubrir nuestro propio cuerpo: el clítoris, el punto G y otras zonas erógenas. Una vez que aprendas cómo llegar al orgasmo, será mucho más fácil guiar a tu pareja para alcanzar una mejor vida sexual.



Si aún no estás convencida de los beneficios que puede darte la masturbación femenina, lee lo siguiente:



1. Alcanzarás el orgasmo

La masturbación ayuda a las mujeres a alcanzar mejor el orgasmo ya que, con la estimulación, se trabajan los músculos del suelo pélvico, que son los que nos conducen al orgasmo durante las relaciones sexuales.



2. Conocerás mejor tu cuerpo

Masturbarte te ayudará a explorar y conocer tus gustos en la intimidad, pero también para dar rienda suelta a tu imaginación y pensar: ¿qué me gustaría hacer con mi pareja en la cama? Te ayudará a liberar tu apetito sexual y estar dispuesta a experimentar cosas nuevas.



3. Reduce los dolores menstruales

La intensidad del orgasmo y las hormonas que se liberan durante la excitación, ayudan a relajarnos después de la masturbación y a aliviar el dolor de ovarios. No es una herramienta milagrosa, pero sí puede ayudar en algo.



s Ayuda a aliviar los dolores menstruales.

4. Ayuda a prevenir infecciones

El orgasmo permite que el cuello uterino libere algunas bacterias acumuladas. Este procedimiento puede ayudar a prevenir infecciones, como las de orina, por ejemplo.



5. Dormirás mejor

La masturbación te ayuda a liberar dopamina y la oxitocina, dos hormonas que te brindan la sensación de bienestar y relajación. Te ayudará a decirle adiós al estrés y a dormir mejor. Vamos, no te sientas mal por darte placer a ti misma.



6. Te aporta independencia

Cuando quieras darle una alegría al cuerpo, no dependerás de un chico. Mientras esperas a conocer a alguien que merezca la pena, puedes arreglártelas tú sola.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.