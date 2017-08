La moda del unicornio no solo está en lucirse en flotadores, polos o accesorios con forma de esta criatura mitológica, sino también ha llegado al sexo y muchas parejas ya han empezado a cumplir esta fantasía sexual.



Pero ¿Qué es el sexo unicornio? Primero, no pienses que debes tener sexo con una de estas criaturas. Esta nueva fantasía, aunque no lo creas es muy común entre las parejas, aunque con nombre distinto.



El 'sexo unicornio' consiste en un trío, con la única diferencia que puede ser formado por una pareja heterosexual y una mujer bisexual. Además esta práctica debe cumplir una serie de reglas para llevarlas a cabo.

Sexo Unicornio Sexo Unicornio Sexo Unicornio

¿CUÁLES SON LAS REGLAS DEL SEXO UNICORNIO?



La primera regla (y básica) para practicar el 'sexo unicornio' es que la tercera persona (la que no forma parte de la pareja), bautizada como 'mujer unicornio', deben ser bisexuales y estar dispuestas a hacer un trío con una pareja, lo cual es difícil de encontrarlas.

Además, debes cumplir con el que llaman 'reglas de oro del sexo unicornio':



1. Nada de sentimientos



2. La tercera persona no debe dificultar ni entrometerse en la pareja



3. El único objetivo es el placer sexual



4. Cada trío tiene sus propias reglas internas



5. Solo se puede tener sexo cuando los tres miembros están presentes



6. Ninguno sustituye al otro: cada uno tiene su papel



7. La relación puede terminar en cualquier momento y sin explicación



8 Cada uno es libre de explorar su cuerpo y su sexualidad donde, como, cuando y con quien quiera.