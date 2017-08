Porno: Estas son las cinco categorías que más buscan las mujeres en webs XXX [VIDEO y FOTOS]

El sitio pornográfico YouPorn realizó una encuesta online a 24 mil mujeres, visitantes de su web. Este estudio determinó que hay 5 categorías preferidas por las mujeres: tríos, "soft core" (porno no explícito), gangbang, penes grandes y lesbianas.



Otros datos interesantes que revela la encuesta es que el 16% de las mujeres dicen que ver pornografía es una forma de satisfacer sus fantasías sin necesidad de intimar con un hombre. El director ejecutivo de la industria porno Erika Lus, Pablo Dobner, indica que las mujeres buscan pornografía más sexualmente inteligente.



El especialista indica que "las mujeres no buscan una etiqueta, sino una oferta distinta, más respetuosa hacia la mujer". Además, el 34% de ellas buscan, en el sitio web porno, personas con edad similar, mismo peso y mismo lugar de orígen.



El 28% quiere que la mujer tenga un papel dominante en la cinta.

"Por un lado, el porno suele reflejar y perpetuar expectativas irreales sobre las relaciones sexuales entre mujeres y hombres. Por otro, es un mito que en el porno las mujeres siempre aparezcan teniendo un orgasmo", indicó la sexóloga Léa J. Séguin. Un 69% de las mujeres encuestadas no sienten vergüenza de aceptar que ven pornografía.



