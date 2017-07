Women’s Health realizó una encuesta a varias mujeres y revelaron las posiciones sexuales que no les gustan pero muchas veces no lo dicen. El sexo debe de disfrutarse y las mujeres dijeron las posiciones sexuales que no les gustan.



En la lista figuran poses como doggy style ( Perrito) y la famosa 69 y la vaquerita invertida. ¿Son tan malas las esas posiciones a la hora de un encuentro sexual?



Doggy Style: Esta posición es una de las que menos les gusta a las mujeres porque simplemente duele. La penetración profunda puede pasar del gozo al dolor de un momento a otro. Las penetraciones largas son las más dolorosas porque demora más en lubricar y consideran que no es una posición romántica a la hora del sexo.



La solución, para gozar de lo lindo en esta posición, es realizar penetraciones cortas en lugar de profundas y rápidas.



Vaquerita: Algunas mujeres no disfrutan de la pose porque es muy íntima y se expone todo el cuerpo a la pareja. La ideal es apagar las luces y gozar de lo lindo del sexo.



Vaquerita invertida: No gusta es posición porque es complicado llegar al orgasmo. Llevar el ritmo es complicado y puede transformarse en doloroso. La única solución es cambiar por una pose más satisfactoria.



Misionero: Dicen que no gusta porque no estimula lo suficiente y es un problema cuando la pareja es más grande. Lo mejor para gozar es mover el cuerpo al ritmo de la penetración.



69: Esta posición es considerada como preocupante por parte de las féminas porque es complicado dar y recibir placer al mismo tiempo. Lo mejor es realizar sexo oral por turnos y listo.