Sexo: 10 mentiras que dicen los hombres para llevar a las mujeres a la cama [GIF's]

¡Ay, los hombres, los hombres! Se sabe que la mayoría de los hombres tiene fama de conquistadores, afanosos y hasta 'cazadores', pues cuando les interesa una mujer hacen lo que sea para conquistarla y más si solo quieren tener sexo con ella.



Para ello utilizan decenas de estrategias y mentiras que muchas mujeres se lo creen y hasta se enamoran por las palabras bonitas que les dicen. Sin embargo, los mismos hombres han revelado cuáles son las 10 mentiras más utilizadas por ellos para llegar a tener sexo con la chica que les interesa.



Incluso en Google, entre las búsquedas más comunes están 'frases para llevarse a una mujer a la cama' y este arroja millones de páginas con consejos para llevar a cabo el plan de conquista y poder conseguir tener sexo sin el mayor esfuerzo.



¡Lee con atención!



1. Tú me haces perder la cabeza: Frase cliché que todos los hombres han repetido más de una vez en su vida. Es una de las más usadas, sobre todo con unas cuantas copas encima.



2. Vamos a un lugar tranquilo donde nadie nos moleste: Aparentemente es una propuesta para ir a un restaurante o al parque o a caminar por la playa, pero no. Esta es la frase literal para llevar a la mujer a un hotel. El sexo es la motivación principal de esta 'romántica' frase.

3. Contigo descubrí un lado de mí que no conocía: Si el chico le interesa a la mujer, definitivamente terminará enamorándose de él y con ello el seductor habrá consumado su estrategia. No es de extrañar que esta misma frase se lo repita a cuanta mujer haya conocido.



4. No va a pasar nada que tu no quieras. El hombre que dice esta frase sabe muy bien que está jugando a ganador y que su plan de conquista va por buen camino y sabe que de todas maneras va a pasar algo.

5. Todos los días tengo fantasías contigo: Traducción: hace rato que se me metió en la cabeza que tengo que tener algo contigo y no voy a descansar hasta que lo logre.



6. Mi novia no me comprende: El hombre infiel no hablará bien de su pareja cuando esté con otra mujer a la que quiere conquistar. Además, es una estrategia de hacer sentir bien a la futura conquista, pues a lo largo de la plática ella puede quedar como una mujer superior a la pareja del "incomprendido".

7. Si estás conmigo, dejo a mi esposa (novia). Una de las mentiras más grandes y más dichas por los hombres a las mujeres cuando saben que están enamoradas de ellos. Es el mayor embuste a la que cualquier mujer puede caer. ¡No mujer, él no va a dejar su pareja por ti, jamás lo hará!



8. Nunca me había sentido así con nadie: Esta es una 'clásica'. El hombre necesita llenar de elogios y sentir amada a la mujer a la que está conquistando solo para tener sexo. Esta frase es una de las más escuchadas, y a pesar de ser muy repetitiva las mujeres ¡ay, siguen cayendo!

9. Me estoy enamorando de ti: ¿De verdad? Si la mujer se creyó ese cuento, está camino a la perdición. Un hombre no se enamora de la noche a la mañana. ¡Ojo! Algunos solo quieren pasar el rato y no les importa decir tamaña mentira.



10. Vamos a ver una película en mi casa: Otra clásica mentira, nadie invita a alguien una noche a su casa a ver películas si su intención no es terminar en la cama, estas "salidas" siempre incluyen sexo de por medio. Es obvio que al principio de la "cita" verán algunas escenas pero con el pasar de los minutos no recordarán ni de qué se trataba la película.