La revista +Mujer de Trome, llega más linda que nunca. Esta vez presenta como portada a la sexy Silvia Cornejo, quien presenta en sociedad a su engreído Fabián, fruto de su amor con el empresario Jean Paul Gabuteau.



La bombón asesino Silvia Cornejo cuanta cómo se siente en esta etapa como madre y confiesa además que ella misma se encarga de los cuidados de su hijo pues se siente preparada. "Me bajé una aplicación al celular que avisa, cada mes, sobre el crecimiento y los cambios del bebé, desde la barriga hasta los cinco años", cuenta la mamita moderna.



Silvia Cornejo se dio tiempo también para compartirnos su deseo de tener un hijo más, pero cuando Fabián vaya al nido y por su puesto nos dejo fotografiarla con su bebé, quien se robó los corazones de todos con su sonrisa y tierna mirada. Todo un bombonazo como dice su mami.

Silvia Cornejo

Pero eso no es todo en esta edición de la revista +Mujer, otra ex Miss Perú Marina Mora nos presenta su nuevo salón de belleza consolidándose de ese modo en el rubro de la belleza. Y para que no quede dudas de que esta edición ha sido de Misses, Natalie Vertiz nos muestra también todo lo que llega en su bolso cuando va a entrenar.



Sacando la cara por los hombres el ex Mister Mundo Erick Sabater ilustra también nuestras páginas con sexys y varoniles fotos, nada y nada menos que en una limosina.



El orgullo nacional lo pone Virgilio Martínez, el recientemente elegido mejor chef del mundo. En entrevista deja ver su sencillez y grandeza, a la vez, pues aún con todos los reconocimientos mundiales que tiene, dice "Sigo siendo un aprendiz".





Como siempre, les ofrecemos también temas de orientación psicológica para la pareja, crianza, asesoría legal, negocios y gastronomía. No te pierdas este gran número de la revista +Mujer de Trome. Puedes comprarla en cualquier quiosco de lima por solo 1 sol.



