¡Una sirena que salva vidas en Comas! [FOTOS]

Vigilante y a la expectativa de cualquier emergencia, así encontramos a Doris Carmen Gutiérrez (49), una mujer salvavidas que durante la temporada de verano se convierte en la heroína de muchos bañistas, en Comas. Esta madre y joven abuelita demostró sus habilidades para el nado y la reanimación en el club Kochawasi, donde rescata vidas.



¿Cómo empezó como salvavidas?

Yo soy profesora de educación física, siempre me han gustado los deportes y durante el verano es inevitable meterme a nadar. Una vez estuve dándoles clases a mis chicos en una piscina y un bañista, que no era parte de mi grupo, sufrió un calambre y se estaba ahogando, al ver esto, lo rescaté.



¿Esa fue su primera experiencia?

Sí, en ese momento no sabía mucho de primeros auxilios, pero cuando me ofrecieron trabajo a partir de ese incidente, tomé clases de salvataje. Ahí me capacité por completo.



¿Se debe necesitar un buen físico para este trabajo?

Claro. Yo soy maratonista, por eso me mantengo en forma y fuerte. Participo en competencias durante todo el año.



Este trabajo requiere mucha responsabilidad, ¿verdad?

Claro que sí. No puedes pestañear un segundo. Los bañistas suelen ser muy irresponsables, lastimosamente. Los jóvenes se juegan de manos en el agua, los niños se quedan solos porque los padres se distraen y eso no debería suceder aunque esté yo para ayudarlos. No nos damos cuenta de que en el agua siempre hay peligros. Que sea una piscina no quiere decir que no puedan pasar incidentes.



¿Cuánto tiempo lleva como salvavidas?

Aquí en el club Kochawasi tengo siete años, pero en general ya llevo 22 años rescatando vidas.



¿No se pone nerviosa?

Un poco, pero hay que controlar los nervios. La vida de todos está en mis manos y es una gran responsabilidad. Cuando rescato niños imagino que son mis nietos. Me preocupo por ellos.



¿Cuántos nietos tiene?

Tengo dos, de 4 y 6 años. A ellos les enseño a nadar y también la importancia de ser muy responsables y cuidadosos en el agua.



¿Por qué cree que suceden tantos accidentes?

Como te digo, por la irresponsabilidad de la gente. Debemos entender que para evitar problemas se debe prevenir, eso es vital.



¿Dónde podemos encontrarla?

En el club Kochawasi, en la avenida Trapiche lote 4, en Comas. Estarán bien cuidaditos (risas).

